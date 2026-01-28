 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Gualeguaychú

Un hombre sufrió una quebradura tras un choque entre una moto y un utilitario

Como consecuencia del siniestro, el motociclista fue trasladado al hospital de Gualeguaychú, desde donde se confirmó que sufrió fracturas en su pierna izquierda; se procedió a la retención de la moto, debido a que no tenía chapa patente.

28 de Enero de 2026
Accidente en Gualeguaychú
Accidente en Gualeguaychú Foto: Policía de Entre Ríos

Un hombre de 42 años sufrió lesiones de carácter grave como consecuencia de un accidente de tránsito registrado anoche en la intersección de calles Bolívar y General Paz, en Gualeguaychú.

 

El vecino circulaba a bordo de una motocicleta Motomel 110 cc negra por calle Bolívar cuando, por causas que se tratan de establecer, al llegar a la intersección con calle General Paz, se produjo la colisión con un utilitario Peugeot Patagonia blanco, el cual era conducido por una mujer de 63 años y circulaba por esta última arteria.

 

Como consecuencia del siniestro, el motociclista fue trasladado al Hospital Centenario, desde donde se confirmó que sufrió fracturas en su pierna izquierda.

Intervinieron en el siniestro, personal del Comando Radioeléctrico, el mecánico policial de turno y personal de la División Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

 

Finalmente, intervino personal de la Dirección de Tránsito Municipal, quienes labraron acta de infracción y procedieron a la retención del motovehículo, debido a que el mismo circulaba sin chapa patente.

 

Temas:

Gualeguaychú hospital Centenario accidente de tránsito
