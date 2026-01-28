Alquileres en Argentina: cómo serán las actualizaciones de febrero de 2026

En Argentina, casi todos los contratos de alquiler de vivienda incluyen actualizaciones periódicas del monto mensual, aunque la forma de aplicarlas depende del contrato y de la normativa vigente al momento de su firma. Esta regulación debe respetarse hasta el final del contrato.

Por ejemplo, los alquileres iniciados antes del 17 de octubre de 2023 se rigen por la ley 27.551, que permitía un solo ajuste anual basado en el Índice para Contratos de Locación (ICL) del Banco Central. Los contratos celebrados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023 deben ajustarse cada 6 meses según la ley 27.737 y el Coeficiente Casa Propia (CCP). Por su parte, los alquileres a partir del 30 de diciembre de 2023 se rigen por el DNU 70/23, que permite pactar libremente tanto la frecuencia de ajuste como el índice a utilizar.

A partir de 2024, lo más habitual pasó a ser la actualización trimestral basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, aunque las partes pueden seguir pactando fórmulas alternativas como el ICL o el CCP. Así, muchos contratos que comenzaron el 1° de noviembre de 2025 o que tuvieron en esa fecha su último ajuste, deberán aplicar su actualización trimestral el 1° de febrero de 2026.

Cálculo del aumento: información aún incompleta

El principal desafío es que no se dispone todavía del dato completo para calcular la suba exacta. Se conocen los índices de noviembre (2,5%) y diciembre (2,8%), pero el dato de enero será publicado recién el 10 de febrero. Según proyecciones basadas en los datos disponibles, la suba acumulada estimada sería de 8,4%, aunque este valor solo puede considerarse orientativo.

Frente a esta situación, algunas alternativas que acuerdan las partes incluyen postergar el vencimiento hasta que se conozca el índice faltante, o realizar el pago sin ajuste en la fecha habitual y abonar luego la diferencia acumulada. Otros contratos calculan el ajuste al finalizar el período utilizando los tres últimos índices publicados por el INDEC.

Ejemplo práctico

Para quienes aplican la actualización acumulada de los últimos tres meses, los valores serían los siguientes: octubre 2025: 2,3%, noviembre: 2,5%, diciembre: 2,8%, lo que da una suba acumulada de 7,86%. Esto implica que un alquiler de $800.000 pasaría a $862.853 para los meses de febrero, marzo y abril.

Esta metodología permite aplicar los ajustes de manera objetiva, respetando la información oficial de inflación y evitando cálculos estimativos que puedan generar controversias entre inquilinos y propietarios.