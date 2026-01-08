Cuánto cuesta veranear en destinos premium: los precios de la Costa Atlántica en enero

La segunda quincena de enero volvió a consolidarse como el período más solicitado de la costa bonaerense. Para quienes desde Entre Ríos evalúan viajar a la playa, los precios de la Costa Atlántica funcionan como referencia, especialmente en destinos considerados premium por su perfil familiar, servicios y proximidad al mar.

Costa Esmeralda: el destino más exclusivo

En Costa Esmeralda, el alquiler de casas para grupos es el formato más buscado. Las unidades para ocho personas sin piscina rondan los USD 6.000 por la quincena, mientras que las propiedades de mayor categoría sobre la primera línea del mar llegan a USD 10.000 por semana. Este destino suele atraer a familias que priorizan seguridad, baja densidad y acceso directo a la playa.

Costa Esmeralda. Foto: Archivo Elonce.

Cariló: ocupación en recuperación y variación de precios

Cariló mantiene un modelo similar, pero con mayor variedad de alojamientos. Las casas frente al mar con cuatro habitaciones superan los USD 4.500 semanales, lo que equivale a un piso de USD 9.000 por quincena.

En el segmento de departamentos premium, unidades de más de 100 m² registran valores cercanos a $4.565.000 por semana. Operadoras turísticas marcan que “la ocupación se muestra más firme que el verano pasado”, en parte por una estrategia de precios estables en dólares.

Mar de las Pampas: perfil familiar y apart hoteles

Mar de las Pampas sostiene una identidad más tranquila y orientada al descanso. Los apart hoteles más exclusivos superan los $5.000.000 por semana, con servicios que incluyen desayuno, piscina climatizada y spa. Las casas se mueven entre USD 1.000 y USD 2.500 semanales, según cercanía a la playa y capacidad.

Mar de las Pampas. Foto: Archivo Elonce.

¿Conviene febrero para reducir costos?

Para quienes buscan cuidar el presupuesto sin resignar destino, febrero vuelve a ser opción. En Cariló, operadores hablan de una baja del 30% respecto a enero, mientras que Costa Esmeralda proyecta una reducción cercana al 25%. Esta proporción se repite cada año y favorece a quienes viajan sin calendario escolar que los condicionen.

Las inmobiliarias coinciden en que los precios de la Costa Atlántica se acomodaron a un modelo más previsible, con valores estables en dólares para atraer a turistas que priorizan calidad, confort y servicios.