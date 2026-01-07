Viajar a Brasil por la Triple Frontera: compras en Paraguay, Cataratas y playas en el recorrido

La ruta a las playas de Brasil por la Triple Frontera.

Viajar al sur de Brasil por la Triple Frontera se transformó en una opción cada vez más considerada por los argentinos que buscan aprovechar el trayecto y convertir el viaje en una experiencia turística en sí misma. El recorrido permite combinar naturaleza, compras y playas en un mismo itinerario: Cataratas del Iguazú, Ciudad del Este y las costas de Santa Catarina aparecen como escalas estratégicas para quienes viajan en auto.

La llamada Triple Frontera está conformada por Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este. La ciudad argentina se encuentra a menos de cinco kilómetros de Foz, a la que se accede por el Puente Internacional Tancredo Neves. En tanto, Ciudad del Este queda a unos 17 kilómetros por tierra desde Foz de Iguazú, cruzando el Puente de la Amistad, aunque también existe la opción de la balsa desde Puerto Iguazú.

El trayecto es más extenso que otras rutas hacia Brasil y presenta un mayor número de peajes, sobre todo del lado brasileño. Sin embargo, los viajeros coinciden en que se trata de un camino seguro, ágil y con rutas en muy buen estado, lo que compensa el tiempo adicional de viaje.

Una experiencia repetida: el testimonio del viajero

José Luis Barrientos conoce el recorrido casi de memoria. A comienzos de 2026 realizará el viaje por quinta vez. Desde su ciudad de origen recorre unos 1.400 kilómetros hasta Foz de Iguazú, atravesando Santiago del Estero, Chaco, Corrientes y Misiones, antes de cruzar a Brasil.

“Siempre paro dos noches en Foz. Eso me permite tener un día disponible para hacer compras en Ciudad del Este y otro para ir a las Cataratas. Este año vamos a conocerlas del lado brasileño”, relató el comerciante, que planifica cada detalle del recorrido.

Barrientos explicó que eligieron Foz de Iguazú como base por una cuestión económica. “Comparando precios, nos salía más barato alojarnos ahí. Aunque para llegar a la playa después es un recorrido bastante más largo y tiene varios peajes, lo tomamos como un paseo. Además, la ruta suele estar impecable”, señaló.

Governador Celso Ramos.

Tras esa escala, el tercer día retoma el viaje y recorre unos 900 kilómetros hasta Playa de Palmas, en Governador Celso Ramos, una zona estratégica ubicada entre Florianópolis y Bombinhas, dos de los destinos más buscados de Santa Catarina.

Sistema migratorio y controles

Cruzar la Triple Frontera implica atravesar distintos sistemas migratorios y aduaneros. Según la experiencia de los viajeros, Paraguay no suele realizar controles estrictos, mientras que Argentina y Brasil mantienen procedimientos más rigurosos.

Barrientos recomendó completar con antelación los formularios migratorios online, ya que esto agiliza notablemente el trámite. “Eso ahorra tiempo, sobre todo en temporada alta, cuando las filas pueden ser interminables”, explicó a La Gaceta.

El mayor desafío, según su experiencia, es el cruce entre Brasil y Paraguay. “Las últimas veces fue una locura. No tanto salir de Argentina hacia Brasil, sino pasar de Brasil a Paraguay. La fila de autos era larguísima. Tardamos dos horas, con vehículos que se metían por todos lados, vendedores ofreciendo comida, productos y hasta estacionamiento, y motociclistas que se ofrecían como guías”, recordó.

Compras en Ciudad del Este.

Por ese motivo, la recomendación más repetida es dejar el auto en un estacionamiento del lado brasileño y cruzar a pie. La mayoría de los comercios de Ciudad del Este se concentran en una zona relativamente pequeña, lo que permite recorrerla caminando. Para trayectos más largos, se puede optar por taxi o moto taxi.

Ciudad del Este: compras y ofertas

Una vez superado el control paraguayo, comienza el centro comercial de Ciudad del Este, uno de los polos de compras más importantes de la región. El régimen aduanero especial permite operar casi como una zona franca, con aranceles reducidos o nulos, lo que explica la gran afluencia de turistas argentinos.

Paulo Carrasco, que visitó recientemente la ciudad, coincidió en que la experiencia puede resultar abrumadora. “La cantidad de vendedores ambulantes, el tráfico y la oferta de productos pueden confundir incluso a quienes ya estuvieron varias veces”, advirtió.

Los consejos de quienes conocen el lugar son claros:

Armar un listado previo de los productos que se desean comprar.

Consultar precios online en las páginas oficiales de las tiendas.

Elegir comercios grandes y reconocidos para evitar estafas o productos falsificados.

No aceptar la “ayuda” de vendedores que se ofrecen como guías.

En cuanto a los pagos, la mayoría de las tiendas grandes trabajan con precios en dólares. Se aceptan principalmente billetes de 100 dólares nuevos y, en algunos casos, de 50. Los billetes de “cara chica” casi no son recibidos, según coincidieron los viajeros.

Qué se puede traer y límites aduaneros

Las compras en Ciudad del Este tienen límites claros. Para quienes cruzan por tierra, la franquicia es de 300 dólares por persona mayor de 16 años, mientras que los menores cuentan con un tope de 150 dólares. Además, cada viajero puede ingresar un celular y una notebook o tablet, que no se computan dentro del monto permitido.

Las franquicias pueden acumularse entre los miembros del grupo familiar. Si se supera el límite, se aplica un impuesto del 50% sobre el excedente, calculado al dólar oficial argentino.

A esto se suma una franquicia adicional de 500 dólares por persona mayor para compras realizadas en el duty free shop ubicado en Puerto Iguazú.

Precios más bajos y boom del turismo de compras

Carrasco destacó que Ciudad del Este se consolidó como el nuevo epicentro del turismo de compras, desplazando en parte a Chile. “Las diferencias de precios son notables. La ropa de marca está a mitad de precio”, afirmó.

En tecnología, los descuentos también resultan contundentes. Celulares, notebooks, consolas como la PlayStation 5 y televisores se venden entre un 30% y un 50% más baratos que en Argentina.

Según datos de la Dirección de Migraciones de Paraguay, durante el primer semestre de 2025 ingresaron al país unos 6,9 millones de ciudadanos argentinos. En Ciudad del Este, los turistas de nuestro país ya representan cerca del 40% del total de visitantes.

Cataratas del Iguazú, la escala perfecta

Sumar las Cataratas del Iguazú al viaje hacia Brasil se volvió casi una regla. Para quienes ya las conocen del lado argentino, existe la alternativa de recorrerlas desde Brasil, lo que ofrece una experiencia completamente distinta.

Del lado argentino, el recorrido permite vivir las cataratas “desde adentro”. Senderos, pasarelas y el tren ecológico permiten acercarse a los saltos y disfrutar de la Garganta del Diablo desde muy cerca, con contacto directo con la bruma y la selva.

En Brasil, en cambio, predominan las vistas panorámicas. El recorrido es más corto y accesible, ideal para apreciar la magnitud del conjunto y obtener fotografías abiertas del sistema de cascadas.

Alojamientos y costos

Para una familia tipo, dos noches de alojamiento en la zona de Cataratas pueden costar entre 200.000 y 500.000 pesos, aunque existen hoteles con spa que superan el millón de pesos. Los especialistas recomiendan dedicar al menos dos días completos a la visita.

También hay opciones de alojamiento dentro del parque, tanto del lado argentino como del brasileño. En este último caso, dos noches para una familia rondan desde los 180.000 hasta más de 600.000 pesos. En hoteles resort, las tarifas pueden llegar a 1.100.000 pesos.

Excursiones y experiencias especiales

Además del circuito tradicional, el parque ofrece excursiones como safaris por la selva, avistaje de aves y caminatas guiadas. En verano, una de las más elegidas es “La Gran Aventura”, que incluye un recorrido en 4x4 y navegación en gomón con mojadura garantizada bajo los saltos.

Otra experiencia que gana protagonismo es el Paseo de Luna Llena. Disponible solo cinco noches al mes, dura unos 150 minutos y permite acceder a la Garganta del Diablo bajo la luz natural de la luna, en un entorno completamente distinto al recorrido diurno.

Entradas y valores de acceso

De cara a la temporada estival, la Administración de Parques Nacionales decidió congelar las tarifas. El ingreso al Parque Nacional Iguazú del lado argentino cuesta alrededor de 15.000 pesos para residentes y 45.000 para extranjeros.

Quienes visiten el parque pueden regresar dentro de las 72 horas con un 50% de descuento, revalidando la entrada al finalizar la primera visita. El paseo en gomón tiene un costo aproximado de entre 75.000 y 80.000 pesos.

Del lado brasileño, la entrada al Parque Nacional do Iguaçu cuesta 88 reales para residentes del Mercosur y 97 reales para turistas internacionales. Los valores son de referencia y pueden variar, por lo que se recomienda consultar los sitios oficiales antes de viajar.

Con paisajes únicos, oportunidades de compra y playas reconocidas, viajar al sur de Brasil por la Triple Frontera se consolida como una de las rutas más completas para quienes buscan transformar el traslado en una experiencia turística integral.