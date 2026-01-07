Vacaciones en Brasil: proyecciones cambiarias, qué pasa con el real y cuánto cuesta viajar

Vacaciones en Brasil vuelven a estar en el radar de miles de familias argentinas este verano 2026, impulsadas por una relación de precios que, por ahora, resulta competitiva frente a muchos destinos nacionales. Sin embargo, el principal interrogante pasa por el comportamiento del tipo de cambio y, especialmente, por el costo del real en enero y febrero.

Para una familia tipo de cuatro integrantes, una semana de vacaciones en Brasil puede demandar desde unos 1,1 a 1,3 millones de pesos en una versión económica, hasta superar ampliamente los 5 o 6 millones de pesos si se opta por paquetes más confortables, hoteles de mayor categoría o resorts con servicios incluidos. La diferencia está marcada por el nivel de consumo, el tipo de alojamiento y la evolución del mercado cambiario.

El precio del real brasileño para el verano 2026

Uno de los factores centrales para calcular el gasto es la cotización del real brasileño. Actualmente, la moneda se ubica en torno a los 280 pesos en enero y las proyecciones del mercado estiman que podría subir a 290 pesos en febrero de 2026.

El riesgo para los turistas argentinos está dado por posibles movimientos bruscos del dólar, que impactan de manera directa en la relación peso–real y en el costo diario en destino.

En Brasil, el dólar se ubica cerca de los R$5,4 en enero y en torno a R$5,49 hacia fines de 2026. Este escenario implicaría una leve depreciación del real frente al dólar, aunque sin cambios drásticos si se mantienen las actuales condiciones macroeconómicas.

Viajes a Brasil 2026: precios actualizados

En cuanto a los costos concretos, los pasajes aéreos representan uno de los rubros más sensibles. Actualmente, se consiguen vuelos ida y vuelta desde Buenos Aires hacia distintos destinos de Brasil desde 183.500 pesos por adulto en ofertas puntuales.

En temporada media, los valores suelen ubicarse entre 240.000 y 300.000 pesos, mientras que en temporada alta, con equipaje despachado y selección de asientos, los precios pueden superar ampliamente esos montos.

El alojamiento también presenta una amplia variedad de opciones. Para siete noches, un departamento modesto, hostel o alojamiento económico para cuatro personas puede conseguirse desde 300.000 pesos. En cambio, un hotel de tres estrellas o un alojamiento de nivel medio parte de los 500.000 pesos semanales, con variaciones según la ciudad elegida y la cercanía a la playa.

Comidas y gastos diarios

El gasto cotidiano es otro punto clave en el presupuesto. Optando por comidas económicas, locales “por kilo”, transporte público y actividades gratuitas o de bajo costo, el gasto diario puede oscilar entre 50 y 80 dólares.

Para quienes elijan restaurantes moderados, algunos traslados pagos y salidas turísticas, el consumo puede ubicarse entre 500 y 900 reales por persona y por día, lo que equivale a entre 100 y 180 dólares.

En un esquema más cómodo, con cenas frecuentes, salidas nocturnas, transporte privado y excursiones organizadas, el gasto puede superar los 1.500 reales diarios por persona, es decir, alrededor de 300 dólares.

Comparación con destinos nacionales

Con el tipo de cambio actual, alojarse, comer y movilizarse en Brasil suele resultar más barato que vacacionar en muchos destinos argentinos de similares características. Esta diferencia explica por qué el turismo al exterior, y en particular a Brasil, sigue siendo una opción atractiva para numerosas familias, incluso considerando el riesgo cambiario.

No obstante, especialistas recomiendan analizar con detalle qué incluye cada propuesta, especialmente en paquetes “premium” o resorts, donde el costo final se eleva considerablemente. También advierten que no alcanza con calcular vuelo y hotel: es fundamental contemplar transporte local, comidas, actividades y gastos extras, indicó El Destape.

De cara al verano 2026, la clave estará en seguir de cerca la evolución del dólar y del real, ya que cualquier variación puede impactar de lleno en el presupuesto final de las vacaciones en Brasil, uno de los destinos más elegidos por los argentinos.