Lluvias y dólar afectaron llegada de argentinos a Brasil: precio de alquileres y supermercados

Lluvias y dólar impactaron en el turismo argentino en Brasil. Las lluvias y el tipo de cambio frenaron el turismo argentino en Brasil durante las fiestas de fin de año, según coincidieron operadores inmobiliarios de los principales destinos del sur del país vecino. Las intensas y reiteradas precipitaciones registradas durante gran parte de diciembre, y especialmente en Navidad y Año Nuevo, se combinaron con la apreciación del dólar y generaron un arranque de temporada más moderado de lo esperado en balnearios de Santa Catarina y Río Grande do Sul.
El inicio del verano suele ser un termómetro clave para proyectar cómo se comportarán enero y febrero. Sin embargo, este año el clima no permitió tener una dimensión clara de la demanda real. A ello se sumó el encarecimiento relativo de Brasil para los argentinos: mientras que en el verano 2025 cada real costaba alrededor de 190 pesos, actualmente la cotización ronda los 280 pesos, un salto que impactó de lleno en el presupuesto turístico.
Según los primeros relevamientos, el pico de alquileres alcanzó en promedio el 60% para la llegada del Año Nuevo, por debajo de las expectativas del sector. No obstante, los operadores mantienen expectativas de un repunte a partir del lunes 5 de enero, cuando se produce el primer recambio turístico fuerte de la temporada.
Florianópolis: ocupación aceptable, pero lejos de 2025
En diálogo con Primera Edición, Rogerio Márquez, operador inmobiliario en la ilha de Florianópolis, explicó que el balance inicial dejó sensaciones encontradas. “No podemos quejarnos del nivel de ocupación que tuvimos hasta ahora, pero dista bastante de lo que fue 2025”, señaló.
Márquez recordó que es habitual que los brasileños hagan una pausa en sus rutinas y elijan pasar las fiestas en la playa. “Tenemos clientes desde hace muchos años que vienen para estas fechas y a eso debemos sumarle siempre a los argentinos y paraguayos”, indicó. Sin embargo, este año se notó una merma en la llegada de extranjeros.
“El número de turistas internacionales bajó, eso lo notamos con colegas de otras inmobiliarias”, explicó. En términos generales, la ocupación promedio rondó el 60%, aunque hubo diferencias según la zona. “Tuvimos playas como Ingleses con un 80% de alquileres y Canasvieiras con un 70%, que fueron donde más se alquiló”, detalló.
El operador aclaró que la gran cantidad de personas que se vio en la playa durante Año Nuevo no refleja necesariamente el nivel de alquileres. “No todos son turistas: hay mucha gente que vive acá y no alquila, por eso no se puede tomar eso como parámetro”, remarcó.
Expectativa por el recambio y posible negociación de precios
De cara a los próximos días, Márquez se mostró confiado en un repunte. “Entre el 5 y 7 de enero se produce el recambio principal de turistas y creemos que puede incrementarse la cantidad de visitantes”, sostuvo.
En cuanto a los valores, explicó que los alquileres tuvieron un reajuste del 10% respecto del año pasado. “Habrá que ver la demanda, porque puede permitir negociar algún descuento. Hay propietarios que prefieren mantener el departamento ocupado y no cerrado, ya que lo que no se alquila en verano después tiene otro público”, explicó.
Además, reconoció que siguen de cerca la situación económica argentina. “Estamos al tanto de lo que pasa con el dólar. Tenemos clientes de años que por ahora solo consultan pero no reservan, aunque confiamos en que se terminarán decidiendo en las próximas semanas”, afirmó. Márquez recordó que ya ocurrió en otras temporadas que enero fue flojo y luego febrero mostró una fuerte recuperación, impulsada incluso por el carnaval.
Bombas: menos argentinos y un 2025 difícil de igualar
Un panorama similar describió Joselo Saravia, misionero radicado desde hace más de dos décadas en la playa de Bombas. A diferencia de otros colegas, Saravia relativizó el impacto del clima. “No lo atribuyo tanto a las lluvias la merma de turistas argentinos en las fiestas de fin de año, sino más bien al dólar, sobre todo si lo comparamos con enero del año pasado”, explicó.
De todos modos, se mostró moderadamente optimista. “Confiamos en que va a repuntar en enero, pero no será igual que 2025, porque fue la mejor temporada en materia de alquileres de los últimos diez años”, reconoció.
Balneario Camboriú: paraguayos y chilenos compensan la baja
En Balneario Camboriú, uno de los destinos más consolidados del sur brasileño, la situación mostró matices. Felipe Souza, operador inmobiliario de la ciudad, aseguró que el nivel de actividad fue aceptable. “No estamos a pleno, pero estamos trabajando muy bien”, afirmó.
Souza explicó que la menor presencia de argentinos fue compensada por otros mercados. “Tenemos muchos clientes paraguayos y también están llegando chilenos”, indicó. Además, destacó que Camboriú tiene atractivos que van más allá de la playa. “Eso nos permite recibir gente durante todo el año. Si el clima acompaña, incluso en vacaciones de invierno se puede disfrutar del mar”, señaló.
En cuanto a los precios, precisó que un departamento de dos dormitorios ronda los 700 reales por día, dependiendo de la cercanía al mar y al centro.
Río Grande do Sul: clima inestable y expectativa por febrero
Ya en territorio gaúcho, la situación también estuvo marcada por la incertidumbre. En Capão da Canoa, uno de los balnearios más tradicionales de Río Grande do Sul, Adriana Silva, referente de una de las inmobiliarias históricas de la zona, indicó que predominan los turistas brasileños. “En este momento tenemos pocos argentinos y muchos brasileños que se toman vacaciones a fin de año”, explicó.
Los valores de alquiler para enero oscilan entre 500 y 600 reales diarios para departamentos de dos dormitorios, según la distancia a la playa. “Frente al mar pueden llegar a valer hasta 900 reales”, detalló.
Silva consideró que el clima jugó en contra. “Tuvimos lluvias y temperaturas algo frescas. Esperamos que eso cambie porque, de lo contrario, será difícil atraer más gente”, señaló. En la zona, los principales visitantes extranjeros provienen de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, con estadías que suelen extenderse entre una semana y diez días.
Para febrero, adelantó que los precios bajan a un rango de 350 a 500 reales, aunque vuelven a subir durante los días de carnaval, cuando se registra un nuevo pico de demanda.
Un verano abierto y con expectativas moderadas
Con este panorama, los operadores coinciden en que el arranque del verano 2026 estuvo por debajo de lo esperado, condicionado por el clima y el contexto cambiario. Sin embargo, la mayoría apuesta a que el recambio turístico de enero y el atractivo de febrero puedan mejorar los números y reactivar la llegada de argentinos a las playas del sur brasileño.