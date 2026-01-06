Verano en Brasil: cómo pagar con Pix usando pesos argentinos y evitar recargos de impuestos

Pese al fin del llamado dólar tarjeta, el recargo del 30% continúa vigente para los servicios turísticos abonados en pesos, como pasajes internacionales, paquetes de viaje y hoteles en el exterior. La medida rige desde el 2 de enero de 2026 y fue confirmada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde su lanzamiento en 2020, Pix se volvió la columna vertebral de la economía cotidiana brasileña: más de 150 millones de personas lo usan, representa cerca del 70% de las transacciones digitales del país y funciona en todo, desde supermercados y taxis hasta ferias callejeras y aplicaciones de delivery.

Para los turistas argentinos, históricamente atados a cajeros con límites, comisiones y el temido dólar tarjeta, Pix se convirtió en una puerta de acceso a un sistema financiero más eficiente, barato y previsible. La clave está en que ya no es necesario llevar reales ni pagar con tarjeta de crédito: se puede pagar directamente con pesos desde una billetera argentina, con un tipo de cambio mucho más conveniente.

Cómo pagar con Pix en tu viaje a Brasil y por qué conviene

La gran ventaja no está en la tecnología del QR, sino en el tipo de cambio que aplican las fintech. Este mecanismo permite pagar en Brasil sin pasar por el recargo de impuestos del 30% para servicios turísticos.

En cambio, cuando un turista paga con Pix desde una app argentina, la transacción utiliza un tipo de cambio financiero, que ha rondado los $1.500 según los últimos reportes. La diferencia es enorme en un viaje cotidiano: desde una caipirinha hasta el alquiler de una sombrilla, todo resulta más barato y previsible, porque el usuario ve la cotización exacta antes de confirmar el pago.

Además:

-No hay necesidad de buscar casas de cambio.

-No se depende de billetes físicos ni cajeros.

-Las operaciones son instantáneas y seguras.

-El comercio recibe reales, pero el turista paga en pesos.

Cómo pagar con Pix en Brasil

-Elegí una billetera compatible con Pix: cargás pesos o criptomonedas (según la plataforma).

-En Brasil, seleccioná pago con Pix: el comercio mostrará un QR o te dará su chave Pix (mail, teléfono o clave alfanumérica).

-Escaneá o ingresá la clave: la app te muestra el total en reales, el tipo de cambio aplicado y el monto equivalente en pesos.

-Confirmá: el pago se acredita en segundos y queda registrado como cualquier operación local.

Es prácticamente lo mismo que pagar un QR en Argentina, solo que del otro lado se acreditan reales.

Las plataformas que permiten pagar con Pix usando pesos argentinos

El ecosistema creció a toda velocidad. Entre las pioneras y actuales competidoras figuran:

-Belo

-Fiwind

-Cocos

-Prex

-Lemon

-Mercado Pago incorporó pagos Pix debitando en pesos.

-Binance Pay y Bybit Pay permiten transferir pesos o USDT.

-Brubank se convirtió en el primer banco argentino en habilitar Pix directo desde la app, sin intermediarios.