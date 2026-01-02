Viajar a Brasil en auto: cuáles son los límites de velocidad y las multas más frecuentes

Durante la temporada de verano, miles de argentinos viajan en auto a Brasil para vacacionar, especialmente hacia las playas de Santa Catarina, uno de los destinos más elegidos. Ante ese intenso flujo turístico, las autoridades brasileñas difundieron recomendaciones clave para circular sin inconvenientes.

La Policía Rodoviaria Federal (PRF) informó cuáles son los requisitos obligatorios para ingresar y circular por el país, además de precisar los límites de velocidad y las infracciones más comunes detectadas en conductores argentinos que transitaron por rutas brasileñas durante el receso estival. La información fue brindada por Adriano Fiamoncini, jefe del Núcleo de Comunicación de la PRF en Santa Catarina, quien señaló que los controles se intensifican en los principales corredores turísticos utilizados por visitantes provenientes de Argentina.

En auto al país vecino

Documentación obligatoria

Según explicó el funcionario, para ingresar a Brasil es indispensable contar con pasaporte vigente o documento nacional de identidad habilitado para uso internacional, licencia de conducir válida, documentación del vehículo en regla y seguro obligatorio Carta Verde. En el caso de la cédula del automotor y la licencia de conducir, las versiones digitales exhibidas desde aplicaciones oficiales son aceptadas por las autoridades brasileñas, al igual que ocurre con los conductores locales.

Respecto a las patentes, Fiamoncini aclaró que, ante la falta de chapas metálicas en Argentina, Brasil admite de manera excepcional la placa provisoria en papel colocada en el vehículo. Indicó que esta situación es conocida por las autoridades y comunicada oficialmente por la embajada argentina, por lo que no genera multas ni sanciones.

Playa de Florianópolis- Archivo

Límites de velocidad

En relación con la circulación, la PRF recordó que los límites de velocidad se rigen por la señalización. Como regla general, en rutas de calzada simple el máximo es de 80 kilómetros por hora, mientras que en zonas urbanizadas puede descender a 60. En rutas duplicadas, como la BR-101, el límite habitual es de 100 o 110 kilómetros por hora, con reducciones puntuales en áreas urbanas. Los controles se realizan mediante radares fijos y móviles, incluidos dispositivos portátiles que pueden variar de ubicación.

Las multas por exceso de velocidad varían entre 130 y 880 reales, según el porcentaje de superación del límite. En caso de infracción, el vehículo puede ser retenido si mantiene deudas impagas. La PRF advirtió que ningún rodado puede salir de Brasil con multas pendientes y que los pagos no se realizan a la policía, sino en entidades bancarias. Por ese motivo, quienes intenten egresar del país un fin de semana sin haber cancelado una infracción deberán permanecer en territorio brasileño hasta el lunes, cuando reabren los bancos.

Infracciones más comunes

Entre las infracciones más frecuentes cometidas por turistas, la PRF señaló conducir con una sola mano o con el brazo apoyado fuera de la ventanilla, manipular bebidas como mate o chimarrão mientras se maneja, y circular con calzado no sujeto al talón, como ojotas. En Brasil, está permitido conducir descalzo, pero no con calzado que pueda trabarse en los pedales.

En cuanto al traslado de menores, se recordó que los niños deben viajar siempre en el asiento trasero, con sistemas de retención adecuados a su edad y peso. Recién a partir de los 10 años está habilitado el viaje en el asiento delantero.

Por último, la PRF informó que las rutas federales de Santa Catarina se encuentran en condiciones normales. No obstante, recomendó extrema precaución en la BR-282, una vía muy utilizada por turistas argentinos, de calzada simple y con escasos tramos de sobrepaso, donde las maniobras indebidas de adelantamiento representan una de las principales causas de siniestros viales.