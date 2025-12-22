Otra billetera virtual suma Pix para los argentinos que vayan de vacaciones a Brasil

Otra opción de pago para los argentinos que vayan a Brasil

La billetera virtual Personal Pay incorporará la función PIX, el sistema de pagos digitales más utilizado en Brasil, con el objetivo de facilitar las transacciones de los argentinos que viajen al país vecino durante las próximas vacaciones.

La novedad fue confirmada por autoridades de la compañía durante el anuncio oficial del rebranding de Telecom Argentina. En ese marco, se informó que Personal será la nueva marca que agrupará a todas las empresas del grupo Telecom Argentina, una estrategia que apunta a unificar servicios y fortalecer el ecosistema digital de la firma.

Durante la presentación, el COO de Personal, Gonzalo Hita, destacó el crecimiento de Personal Pay y precisó que actualmente cuenta con más de 4 millones de cuentas abiertas, aunque 2,5 millones de usuarios la utilizan todos los meses como cuenta principal. "Con 35 millones de conexiones, creemos que tenemos un potencial muy grande para seguir creciendo", señaló.

Pagos en Brasil con PIX

"De cara a la temporada de vacaciones, las personas que viajen van a poder usar PIX para pagar directamente desde la billetera", explicó Silvana Cataldo, directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal.

La incorporación de este sistema permitirá realizar pagos de forma rápida y sencilla en comercios brasileños, sin necesidad de efectivo ni tarjetas, lo que representa una ventaja para los turistas argentinos.

Este método de pago, dentro de Brasil, está disponible tanto en comercios de diferentes tamaños como en ventas en la playa, con lo cual la integración a Personal Pay, amplía las oportunidades y espacios de uso en vacaciones.

Los clientes Personal que utilicen esta solución además cuentan con zero rate en roaming, algo que permite pagar con Pix desde Personal Pay incluso sin datos móviles, eliminando fricciones y asegurando una experiencia de uso continua y confiable durante el viaje.

Por ser Pix una solución digital que funciona sólo en Brasil, no aplica impuestos o comisiones adicionales. El valor que se muestre en pantalla será el que se descontará del saldo disponible.

¿Cómo empezar a utilizar Pix en Personal Pay?

Los usuarios de Personal que deseen pagar con Pix en sus próximas vacaciones deben seguir estos simples pasos:

Verificar tener la última versión de la app Personal Pay

Abrir Personal Pay y elegir "Más acciones"

Tocar "Pagar con PIX"

Aceptar Términos y Condiciones y ¡listo!

¿Cómo abonar con Pix desde Personal Pay?