Verano 2026: aumentan las alternativas para pagar con QR en Brasil

Para el verano de 2026, los turistas argentinos que viajan a Brasil tienen cada vez más opciones para pagar sin necesidad de recurrir a tarjetas de crédito o débito internacionales. Gracias a la integración con el sistema de pagos Pix, desarrollado por el Banco Central de Brasil, varias billeteras virtuales ahora permiten realizar pagos directamente en pesos argentinos mediante transferencias inmediatas a través de QR, evitando así el gravamen del impuesto PAIS, que eleva el tipo de cambio a más de $1900 por dólar. Estas plataformas, que ya vienen ganando terreno en el último tiempo, ofrecen un tipo de cambio que ronda los $1500 por dólar, mucho más ventajoso para el turista que utilizar su tarjeta.

En la temporada de verano pasada, las soluciones de pago con criptomonedas, que utilizaban dólares digitales o "dólares cripto", tuvieron un gran auge entre los turistas argentinos. Con el aumento de la oferta de aplicaciones que permiten realizar pagos mediante el sistema Pix, la tendencia parece continuar este año. A través de estas apps, los usuarios pueden hacer transacciones en cualquier comercio brasileño, simplemente escaneando un código QR, sin tener que lidiar con el proceso de cambio de divisas ni con el costo adicional del impuesto PAIS.

Foto: TN.

Principales billeteras virtuales que ofrecen pagos con QR

En Brasil, ya son varias las plataformas que facilitan este tipo de pago. Una de las pioneras fue Belo, una billetera cripto que permitió a los argentinos pagar directamente en reales desde su app sin necesidad de pasar por casas de cambio. Según su CEO, Manuel Beaudroit, el perfil del usuario ha cambiado significativamente desde el año pasado: "Ya no son solo jóvenes viajeros digitales, sino que ahora la franja de 35 a 45 años y hasta mayores se suman a esta modalidad", explicó. La aplicación no solo permite la conversión de pesos a reales, sino que ofrece una experiencia sencilla y directa para el turista.

Otra app destacada es Lemon, que permite pagos en reales mediante Pix usando tanto pesos como dólares digitales (USDT). Desde su implementación, han procesado más de 265 millones de reales, equivalente a unos 50 millones de dólares, con un 95% de las operaciones realizadas en pesos argentinos. En el pasado fin de semana largo de noviembre, la app registró un aumento del 37% en los pagos y un 20% más de nuevas cuentas creadas, según indicaron en la empresa.

Más alternativas para pagar en Brasil

Además de las apps mencionadas, otras billeteras como Mercado Pago y Cocos han sumado la opción de pagos en Pix, ampliando la oferta disponible para los turistas. Mercado Pago, uno de los actores más importantes de la región, lanzó esta funcionalidad a principios de año, permitiendo a los usuarios argentinos pagar en Brasil con su cuenta en pesos. Alejandro Melhem, vicepresidente senior de la fintech para Hispanoamérica, destacó que esta funcionalidad ha sido muy solicitada, ya que Brasil sigue siendo uno de los destinos preferidos por los argentinos.

A su vez, el Grupo Banco Industrial (BBI) lanzó una API especializada para facilitar la interconexión de billeteras locales con Pix, simplificando aún más el proceso de pago. La API de BindX permite que los usuarios escaneen un código QR en comercios brasileños y realicen el pago automáticamente, en pesos, sin necesidad de tarjetas o aplicaciones extranjeras. Este avance ofrece una alternativa fluida y segura, ya que el sistema convierte automáticamente los pesos a reales, mostrando la tasa de cambio y el monto exacto a debitar. (Con información de TN)