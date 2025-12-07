Cuánto bajaría el precio de los autos si eliminan el impuesto al lujo desde enero

La eliminación del impuesto al lujo podría generar una disminución de entre 20% y 25% en los precios de los autos, beneficiando a los consumidores, según empresarios del sector.
El Gobierno argentino está considerando eliminar el polémico impuesto interno al lujo a partir de enero de 2026, lo que podría tener un impacto significativo en el precio de los autos 0 km. Esta medida, que se incluiría en el proyecto de reforma laboral para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso, apunta a reducir los costos de los vehículos y mejorar la competitividad de la industria automotriz nacional.
Actualmente, el impuesto al lujo se aplica sobre los autos que superan los 103 millones de pesos, con tasas que varían entre el 20% y el 35%, dependiendo del precio del vehículo.
El impacto de este impuesto ha sido considerable, ya que genera precios "topeados" y distorsiona la oferta. Según empresarios del sector, los precios de algunos modelos se ven inflados por el impuesto, lo que también eleva los costos de seguros y patentes. Además, muchos autos de gama alta y media-alta se ven excluidos del mercado debido a que superan el umbral impuesto, lo que limita la oferta y genera brechas en los precios. La eliminación de este impuesto podría reducir los precios de los autos en un rango estimado de entre un 20% y un 25%, lo que favorecería tanto a los consumidores como a las marcas.
Repercusión en el mercado y posibles beneficios para los importadores
Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Argentina y presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (Cidoa), expresó que la eliminación del impuesto permitiría que los precios de los autos se ajusten de manera más natural, sin los saltos abruptos que actualmente existen. Según Cavicchioli, la desaparición de la distorsión generada por el impuesto al lujo facilitaría una transición más fluida entre los diferentes modelos, permitiendo que las marcas ofrezcan autos que hoy no pueden ingresar al mercado debido a su precio elevado.
Además, el CEO destacó que la eliminación del impuesto no solo beneficiaría a los consumidores al hacer los autos más accesibles, sino que también podría tener un efecto positivo sobre la recaudación fiscal. Al bajar los precios de los autos, se incrementaría la cantidad de unidades vendidas, lo que generaría más ingresos para el Estado a través del arancel de importación del 35%, un impuesto que recae sobre los autos importados. Así, el Gobierno dejaría de recaudar por el impuesto interno, pero podría ver un incremento en la recaudación por otros conceptos vinculados al mercado de autos.
Posibles consecuencias a corto plazo para las ventas y los precios
Según empresarios del sector, la expectativa de una baja en los precios de los autos podría frenar las operaciones en diciembre, un mes clave para las ventas de fin de año. Se estima que la eliminación del impuesto podría generar una disminución de hasta un 25% en los precios de los autos de gama alta y media-alta, lo que incentivaría las compras a partir de enero de 2026. Sin embargo, algunos temen que esta incertidumbre podría afectar las decisiones de compra en el corto plazo, perjudicando las ventas de diciembre, que tradicionalmente representan un volumen importante de las operaciones del año. (Con información de Infobae)