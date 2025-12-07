Esta semana anunciarán el dato de la inflación de noviembre: anticipan que superaría el 2%

Este jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre, que según las estimaciones de diversos analistas privados, habría vuelto a superar el 2%, por tercer mes consecutivo. Después de una fuerte desaceleración en mayo (1,5%) y un leve repunte en junio (1,6%), el índice inflacionario retomó una tendencia ascendente desde septiembre, cuando se ubicó en el 2,1%. octubre cerró con un 2,3% y noviembre podría mantenerse en esos niveles, según los relevamientos privados.

Los analistas estiman que la inflación mensual de noviembre se ubicó en torno al 2,3%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central con estimaciones privadas, también prevé un 2,3% para el mes. Esta cifra seguiría el patrón de los últimos tres meses, que mostró una leve estabilización por encima del 2%. A pesar de la desaceleración en comparación con los picos más altos de principios de 2025, la inflación sigue siendo un tema central en la economía del país.

Principales rubros que impulsaron la inflación

Según el informe de la consultora Equilibra, los rubros que experimentaron mayores aumentos en noviembre fueron vivienda, agua, electricidad y combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). De hecho, la inflación en alimentos y bebidas fue uno de los mayores impulsos al alza, con subas en productos clave como carne y frutas. La consultora EcoGo también reportó un aumento del 2,5%, con alimentos y bebidas experimentando una variación promedio del 3%, impulsado por correcciones en la carne y las frutas durante la primera mitad del mes.

Otro factor relevante para el comportamiento de los precios fue el impacto de eventos como el Cyber Monday, que afectó la variación de precios en algunos rubros, especialmente en tecnología y electrodomésticos. Sin embargo, el impacto en la inflación general fue menor al de otros sectores, como los servicios regulados, que experimentaron alzas superiores a las de meses anteriores, especialmente en transporte público, electricidad y gas.

Perspectivas para el cierre de 2025

Con la inflación de noviembre aún en niveles elevados, los analistas proyectan que el índice interanual se mantendrá por encima del 30%. La Fundación Libertad y Progreso estima que la inflación interanual para noviembre se ubicó en 31,2%, lo que sigue evidenciando una desaceleración respecto a los picos de años anteriores. Según los expertos, la depreciación del peso durante el año contribuyó en gran medida a los incrementos de los precios en varios sectores, y esta tendencia podría continuar impactando en la inflación en los próximos meses. (Con información de NA)