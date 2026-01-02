 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Verano 2026

Vacaciones en el sur de Brasil: el pronóstico extendido para las playas de Santa Catarina

El pronóstico anticipa jornadas de calor sostenido y condiciones mayormente favorables para disfrutar de las playas de Santa Catarina entre el 2 y el 12 de enero. No se descartan períodos de inestabilidad con lluvias aisladas, típicas del verano en la región.

2 de Enero de 2026
Sur de Brasil
Sur de Brasil Foto: Archivo

El pronóstico anticipa jornadas de calor sostenido y condiciones mayormente favorables para disfrutar de las playas de Santa Catarina entre el 2 y el 12 de enero. No se descartan períodos de inestabilidad con lluvias aisladas, típicas del verano en la región.

El verano avanza a pleno en el sur de Brasil y las playas de Santa Catarina se preparan para recibir a miles de turistas argentinos. Según el pronóstico extendido de Meteored, entre el 2 y el 12 de enero se esperan jornadas de calor sostenido, ideales para la playa, aunque con algunos períodos de inestabilidad y lluvias aisladas típicas de la temporada.

 

Con las vacaciones de verano en marcha, el clima será un factor clave durante la estadía de quienes eligieron el litoral brasileño. El inicio de enero presenta condiciones propias del verano austral, con temperaturas elevadas, altos niveles de humedad y la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.

Playas del sur de Brasil
Playas del sur de Brasil

Para esta jornada, viernes 2 de enero, se anticipan temperaturas máximas cercanas a los 32 °C, con cielo parcialmente nublado, brisas moderadas a fuertes del sureste y la posibilidad de lluvias intermitentes.

 

El fin de semana del 3 y 4 de enero ofrecerá un período de mayor estabilidad, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables, condiciones que permitirán disfrutar plenamente de la playa y de las actividades al aire libre.

 

A partir del lunes 5 de enero, la inestabilidad volvería a presentarse con lluvias débiles y aumento de la nubosidad. El martes 6 se espera un cielo con nubes y claros, con una sensación térmica que rondará los 30 °C, manteniendo el ambiente cálido característico del verano, informó Misionesonline.

Payas del sur de Brasil
Payas del sur de Brasil

En términos generales, enero en Santa Catarina registra promedios térmicos elevados, con máximas medias superiores a los 28 °C y altos niveles de humedad. Además, es uno de los meses con mayor frecuencia de precipitaciones, debido al clima subtropical húmedo que domina la región.

 

Especialistas brasileños señalan que durante esta temporada podrían registrarse temperaturas por encima del promedio climatológico, con lluvias irregulares asociadas a la convección vespertina típica del verano.

 

Para los turistas, la recomendación es aprovechar las mañanas y las primeras horas de la tarde para actividades al aire libre, utilizar protección solar y ropa liviana, y prever posibles lluvias aisladas hacia el final del día. Contar con un impermeable liviano y alternativas bajo techo permitirá disfrutar de las vacaciones sin contratiempos, aun en jornadas inestables.

Temas:

Brasil Playas Santa Catarina Turistas vacaciones de verano
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso