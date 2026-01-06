Paquetes turísticos a Brasil, Mar del Plata, Carlos Paz y escapadas a Gualeguaychú: cuánto cuestan

Los paquetes turísticos a Brasil, Mar del Plata, Carlos Paz y Gualeguaychú concentraron gran parte de las consultas de cara a la temporada alta de verano, según un relevamiento realizado por una agencia santafesina con amplia trayectoria en el rubro turístico, que brindó detalles sobre precios, modalidades y destinos más elegidos.

Marcelo Giménez, titular de la firma, explicó que Brasil volvió a posicionarse entre los destinos preferidos de los viajeros, aunque con un comportamiento distinto al del verano pasado. “Brasil sigue siendo uno de los destinos preferidos, aunque este año se presenta menos codiciado que la temporada pasada”, señaló, al tiempo que destacó que los valores continúan siendo competitivos frente a otras opciones internacionales.

Brasil: playas, precios y destinos más consultados

Entre los destinos brasileños más requeridos se encontraron Torres, Canasvieiras y Camboriú, todos ubicados en el sur de Brasil y reconocidos por sus playas, infraestructura turística y cercanía con Argentina. Torres, con su combinación de playas y acantilados, ofreció programas de siete noches con media pensión y transporte, con precios que oscilaron entre los 620 y 630 dólares.

Canasvieiras, uno de los balnearios más tradicionales de Florianópolis, presentó paquetes que variaron entre 700 y 800 dólares, mientras que Camboriú, conocida por su vida nocturna, playas urbanas y servicios de primer nivel, contó con opciones en hoteles tres estrellas desde 750 hasta 850 dólares, según la categoría hotelera.

Mar del Plata y la Costa Atlántica: estabilidad y cuotas

En el plano nacional, Mar del Plata volvió a consolidarse como uno de los destinos más elegidos. La ciudad balnearia, ícono del turismo argentino por su oferta cultural, gastronómica y de playas, mantuvo valores similares a los de la temporada anterior, al igual que otros puntos de la Costa Atlántica como Villa Gesell.

Según detallaron desde la agencia, los paquetes de cinco noches con media pensión y transporte se ubicaron en torno a los 480.000 pesos. En tanto, los hoteles tres estrellas, situados a unos 300 metros del mar y con desayuno incluido, presentaron valores similares. Una de las ventajas más consultadas fue la posibilidad de financiar el viaje en hasta seis cuotas.

Villa Carlos Paz: sierras, espectáculos y variedad de precios

Villa Carlos Paz, principal destino turístico del Valle de Punilla y referencia del turismo serrano cordobés, ofreció alternativas para distintos presupuestos, publicó Aire. Las opciones incluyeron hoteles ubicados a 200 metros del centro, con media pensión y transporte, desde los 350.000 pesos, mientras que los alojamientos en pleno centro alcanzaron valores de hasta 450.000 pesos.

Carnaval de Gualeguaychú: escapadas de un día

Para quienes buscaron una salida corta, el Carnaval de Gualeguaychú se presentó como una de las propuestas más atractivas del verano. Reconocido como uno de los espectáculos a cielo abierto más importantes del país, el carnaval entrerriano ofreció paquetes de mini turismo por el día, con cena incluida, entrada general y platea en primera fila.

Las fechas del 24 y 31 de enero y 7 de febrero tuvieron un costo de 208.000 pesos, mientras que los viajes del 14 y 15 de febrero alcanzaron los 215.000 pesos, publicó Aire.