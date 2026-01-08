 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Churros, choclos y gaseosas

Entre clásicos y nuevas opciones: los precios para comer en la playa en Mar del Plata

Desde los clásicos de playa hasta opciones de paradores, los valores muestran aumentos y obligan a turistas y familias a planificar sus consumos durante la temporada de verano.

8 de Enero de 2026
Mar del Plata
Mar del Plata Foto: Google fotos

Con playas colmadas y una fuerte afluencia turística impulsada por las altas temperaturas, Mar del Plata atraviesa una intensa temporada de verano 2026. En ese contexto, uno de los interrogantes más frecuentes entre quienes eligen “La Feliz” para vacacionar es cuánto cuesta comer en la playa.

Vacaciones en Costa Atl&aacute;ntica
Vacaciones en Costa Atlántica

Entre los clásicos infaltables, el choclo con manteca o mayonesa sigue siendo uno de los más elegidos. Según un relevamiento realizado en playas como Bristol, Punta Iglesias, Playa Grande, Varese y La Perla, su precio oscila entre los $4.000 y $6.000, marcando un incremento respecto de temporadas anteriores.

A la hora del almuerzo, las opciones rápidas lideran el consumo. Hamburguesas y choripanes se consiguen desde los $6.000, aunque el valor puede aumentar si se suman bebidas. además, el pancho aparece como la alternativa más económica, con precios que parten desde los $3.000.

 

En algunos paradores también se ofrecen propuestas como papas fritas con cheddar, cuyo valor ronda los $7.500. En cuanto a las bebidas, el agua mineral o saborizada se ubica desde los $2.000 o $2.500, mientras que las gaseosas arrancan en $3.000 y pueden llegar hasta los $5.000, según la zona y el comercio.

Durante la merienda, especialmente al atardecer, los vendedores ambulantes ofrecen la tradicional docena de churros a un precio cercano a los $10.000. Otras alternativas dulces muy demandadas son los pochoclos y las garrapiñadas de maní, nuez o almendra, con valores que van de $1.500 a $2.500 por porción.

Churros
Churros

La suba de precios llevó a que muchas familias opten por llevar viandas, bebidas o snacks desde el alojamiento, o bien limiten el consumo a un solo momento del día. También se observa una mayor planificación, con turistas que comparan precios o eligen almorzar fuera de la zona costera para reducir gastos.

 

En diálogo con medios nacionales, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, destacó la amplitud de precios que ofrece la ciudad. “Un sándwich de milanesa con gaseosa ronda los $8.500. En bares y restaurantes, los menús con bebida van de $15.000 a $20.000. En parrillas, entre $27.000 y $35.000, y en restaurantes más completos, con vino y postre, pueden llegar a $40.000”, detalló a Infobae.

 

El referente del sector señaló además que los precios “están cuidados” y apuntan a sostener el volumen de trabajo durante la temporada, aun resignando rentabilidad. En cuanto al movimiento turístico, explicó que los mayores niveles de consumo se registran entre miércoles y domingo, mientras que lunes y martes muestran una leve baja.

Temas:

Altas temperaturas Temporada de Verano 2026 Temporada de verano
