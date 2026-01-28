Cadena de supermercados busca empleados en todo el país: puestos, requisitos y cómo postularse

Una multinacional francesa líder en el sector de la distribución, busca empleados en todo el país para cubrir puestos en mantenimiento en sus más de 670 sucursales. Los detalles para postularse.
Una importante cadena de supermercados de origen francés, Carrefour, ha lanzado una convocatoria laboral para sumar personal de mantenimiento en sus más de 670 sucursales distribuidas en todo el país. La empresa, que se dedica tanto a la venta mayorista como minorista, se encuentra en plena búsqueda de empleados para distintas provincias argentinas, destacando la región patagónica con vacantes en ciudades como Bariloche, Caleta Olivia, Puerto Madryn y Trelew. Esta convocatoria se extiende a un amplio espectro de postulantes que cuenten con formación técnica y disponibilidad horaria, brindando una excelente oportunidad de empleo formal en el sector.
Carrefour, uno de los actores más relevantes en el mercado de la distribución minorista en Argentina, está en constante expansión y busca integrar personal con vocación de servicio y habilidades interpersonales para ofrecer un excelente trato al cliente. La empresa, que cuenta con una vasta variedad de productos y servicios como alimentos frescos, artículos de moda, cuidado personal y equipamiento para el hogar, ahora busca fortalecer su equipo en todo el país, con una oferta que incluye puestos en mantenimiento.
Requisitos y modalidad de trabajo para postularse
La búsqueda está dirigida a personas con secundario técnico finalizado o con tecnicaturas en áreas vinculadas como mecánica, electricidad, electromecánica o refrigeración. Además, se solicita disponibilidad horaria debido a que los turnos pueden ser rotativos, lo que permite una flexibilidad acorde a las necesidades de la empresa. “En Carrefour realizamos búsquedas sin sesgos. La diversidad enriquece cualquier equipo de trabajo, es por eso que nuestros procesos de selección se realizan sin hacer distinción, exclusión y/o preferencias que alteren o anulen la igualdad de oportunidades entre las personas”, indicó la empresa en su publicación, destacando su compromiso con la igualdad en los procesos de contratación.
A su vez, la compañía también lanzó una búsqueda exclusiva para la región patagónica, con vacantes para las ciudades de Chubut, Río Negro y Santa Cruz. La incorporación de personal en la Patagonia está orientada a cubrir los puestos de mantenimiento en las sucursales de Bariloche, Caleta Olivia, Puerto Madryn y Trelew, con los mismos requisitos establecidos para el resto del país.
Cómo postularse: tres formas de enviar la candidatura
Los interesados en postularse para estos puestos pueden elegir entre tres modalidades para enviar su candidatura. La primera opción es a través del portal de empleo “Computrabajo”, donde deberán ingresar su correo electrónico para validar la postulación y completar los datos solicitados. La segunda alternativa consiste en la carga manual del currículum, en la que los postulantes deberán completar un formulario con su información personal, experiencia laboral, estudios y habilidades. Finalmente, quienes prefieran una forma más interactiva pueden postularse mediante un chat automatizado, que guiará el proceso a través de preguntas y permitirá ingresar datos de contacto como correo electrónico y número de celular, publicó Crónica.
El proceso de postulación es sencillo y permite a los interesados elegir la forma que mejor se adapte a sus necesidades. Además, las vacantes están abiertas para todo el país, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan empleo en el sector de la distribución y el mantenimiento en uno de los supermercados más grandes del país.