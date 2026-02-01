 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Video: dos jubilados sufrieron un violento robo y el delincuente se dio a la fuga

1 de Febrero de 2026
El momento del robo.
El momento del robo. Foto: Captura de video.

Un robo a jubilados tuvo lugar este domingo por la noche en la ciudad de Paraná, cuando dos adultos mayores fueron abordados mientras estaban sentados en la vereda. El delincuente se dio a la fuga con una de sus pertenencias.

Dos jubilados fueron víctimas de un robo a jubilados este domingo a las 20:00 horas en Paraná. Según pudo conocer Elonce, un hombre que caminaba por la vereda observó a los adultos mayores sentados y, en cuestión de segundos, se acercó a ellos, les sustrajo una pertenencia y se alejó corriendo.

 

El hecho, ocurrido en calle Pascual Palma al 900, generó conmoción entre los vecinos que presenciaron la situación. Las autoridades locales fueron notificadas de inmediato y personal policial se acercó al lugar para recabar información y comenzar con la investigación correspondiente.

 

 

Otro robo en Paraná

 

En el marco de los operativos de prevención y seguridad, personal policial de la Comisaría Octava, mientras recorría jurisdiccionalmente la zona en el móvil 1671 por calle Olivera y Casariego, observó a una ciudadana que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva intentando alejarse rápidamente con una bolsa en su poder.

 

Al interceptarla e identificarla, los uniformados constataron que la bolsa contenía varias prendas de vestir con etiquetas aún colocadas. Tras consultar en locales cercanos, lograron comprobar en una tienda de Av. Ramírez y Neuquén que la mujer había sustraído los artículos momentos antes. La fiscalía en turno dispuso la aprehensión de la ciudadana y su alojamiento en la Alcaldía de Tribunales por el supuesto delito de hurto, en el marco de los operativos preventivos realizados por la fuerza policial.

Temas:

Robo Jubilados Paraná
