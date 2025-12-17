Guardavidas apelaron al cuidado colectivo para "disfrutar la playa entre todos"

El equipo de guardavidas del balneario realizó un llamado a la comunidad para preservar el espacio público, respetar normas de seguridad y acompañar el trabajo de prevención. En diálogo con Elonce, destacaron las mejoras realizadas y la importancia del compromiso ciudadano.
Guardavidas que cumplen funciones en el balneario Thompson solicitaron la colaboración de los ciudadanos para mantener la playa limpia y respetar las indicaciones de seguridad, en el marco de la habilitación del espacio para la temporada. Según señalaron, el lugar se encuentra en buenas condiciones gracias a un trabajo sostenido durante todo el año.
En ese sentido, la guardavida Nazarena Vera detalló que la jornada comenzaba diariamente con tareas de limpieza. “Cada mañana lo primero que hacemos es limpiar la playa para dejarla en condiciones y que la gente pueda venir a disfrutar”, explicó. A la vez, realizó un pedido puntual a quienes concurren fuera del horario diurno. “Hay tachos de basura disponibles; si vienen de noche a comer, les pedimos que utilicen los cestos y colaboren con el cuidado del lugar”, indicó.
Vera precisó que el equipo retiraba los residuos todos los días y dejaba los contenedores con bolsas nuevas. “Son unos 400 metros de playa y mantenerla limpia es una tarea de todos. Está bueno que nos ayudemos entre todos y podamos disfrutar de este espacio que es público”, remarcó.
A su turno, el guardavida Matías Grinovero insistió en la necesidad de un mayor compromiso ciudadano, especialmente en relación con determinados residuos. “Le pedimos a la gente que colabore con la limpieza, sobre todo con las colillas de cigarrillos, que encontramos en gran cantidad”, manifestó. Además, pidió comprensión ante las advertencias del personal. “Cuando damos indicaciones no es para molestar, es porque estamos cuidando a quienes vienen a la playa”, aclaró.
En relación con la seguridad en el agua, Grinovero advirtió que aún no se contaba con bollado, por lo que las recomendaciones debían extremarse. “Al no haber bollas, tenemos que indicar hasta dónde se puede ingresar. Pedimos especialmente que los chicos entren acompañados por adultos y no avancen hacia la parte más profunda”, señaló.
El equipo de guardavidas también informó que comenzó a trabajar en tareas de concientización a través de redes sociales, donde difunden información preventiva y muestran el resultado de la limpieza diaria. Además, anunciaron la implementación de un sistema de banderas de colores para alertar sobre las condiciones del río y posibles tormentas.
Finalmente, los trabajadores destacaron el compromiso y la vocación que implicaba la tarea. “Ser guardavida es mucho más que un trabajo, es una vocación. Nos preparamos todo el año y estamos capacitados para cuidar a las familias que vienen a disfrutar de la playa”, concluyó Vera.