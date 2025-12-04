 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política

Confirmaron la fecha del pago de aguinaldo para estatales entrerrianos

El Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública se abonará el próximo 20 de diciembre, según lo informó el gobierno provincial.

4 de Diciembre de 2025
Casa de Gobierno
El Sueldo Anual Complementario (SAC) para activos y pasivos de la administración pública se abonará el próximo 20 de diciembre, según lo informó el gobierno provincial.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará el sábado 20, de modo que todos los activos y pasivos de la administración pública contarán con él antes de las fiestas navideñas y de fin de año, según lo informó el gobierno provincial.

 

En tanto, se recuerda que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos se extiende hasta el martes 9.

 

Cronograma de pago

 

Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

 

Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

 

Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.

Temas:

aguinaldo
