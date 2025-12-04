Confirmaron la fecha del pago de aguinaldo para estatales entrerrianos

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se acreditará el sábado 20, de modo que todos los activos y pasivos de la administración pública contarán con él antes de las fiestas navideñas y de fin de año, según lo informó el gobierno provincial.

En tanto, se recuerda que el cronograma de pagos para los haberes del mes de noviembre a activos y pasivos de la administración pública de Entre Ríos se extiende hasta el martes 9.

Cronograma de pago

Jueves 4: desde 1.100.001 hasta 1.400.000 pesos.

Viernes 5: desde 1.400.001 hasta 1.930.000 pesos.

Martes 9: (acreditación sábado 6): más de 1.930.001 pesos.