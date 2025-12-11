Desde este lunes estarán habilitadas las piletas del Complejo Toma Vieja

El complejo municipal abrirá sus piletas este lunes tras trabajos de limpieza y mantenimiento. Se actualizarán las tarifas, se incorporará pago con QR y avanzan las mejoras en los balnearios de la ciudad.
El Complejo Toma Vieja estará habilitado desde este lunes para recibir a vecinos y turistas, luego de las tareas de puesta a punto que se llevaron adelante durante las últimas semanas. Personal municipal trabajó en la limpieza, pintura y mantenimiento general de las piletas y del predio, con el objetivo de garantizar instalaciones seguras y en condiciones óptimas para la temporada de verano.
El espacio recreativo, ubicado en Blas Parera 3914, en la zona noreste de la capital provincial, es uno de los destinos más tradicionales para las familias paranaenses. Con una extensión de 20 hectáreas, el predio ofrece piscinas recreativas y de natación, asadores, juegos infantiles, canchas deportivas y amplios sectores verdes para diversas actividades al aire libre.
Declaraciones oficiales
El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, confirmó que las instalaciones quedaron preparadas para la apertura. “Las piletas ya están en condiciones y estamos con los trabajos finales para llegar al 15 de diciembre y que quede inaugurada”, relató. Más adelante añadió: “La Toma es un lugar muy concurrido en la ciudad e invitamos a todos a que vengan”.
El funcionario destacó el esfuerzo realizado por el equipo municipal. Señaló que se llevó adelante un “gran trabajo para mantener las piletas en condiciones”. En cuanto a los valores de ingreso, informó que serán comunicados oficialmente este domingo tanto para residentes como para turistas.
Tarifa y modalidades de pago
Hirschfeld también adelantó que, a partir del lunes, estarán actualizados los costos de ingreso, incluidos los destinados al sector de motorhome. Explicó que “desde la Secretaría de Hacienda se está trabajando para poder pagar con QR”, con el objetivo de facilitar y modernizar los métodos de cobro en el complejo.
Playas y avances en otros espacios públicos
El funcionario repasó además las tareas realizadas en los balnearios municipales. “Trabajamos mucho durante todo el año para que los paranaenses lo disfruten aunque sea para ir a tomar mates”, comentó.
Detalló que ya se colocaron el boyado y los camastros en el Balneario Municipal y que continúan las acciones en la zona del Thompson. Resaltó que habilitar esta playa “después de tantos años es una gran noticia para la ciudad”, y adelantó que se prevé incorporar un sector deportivo con sombreadores.
Por otra parte, señaló que la playa de Bajada Grande aún no pudo habilitarse debido a la altura del río, aunque manifestó la expectativa de que la situación permita su apertura en las próximas semanas.