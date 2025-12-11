Con la implementación de la Boleta Única Papel, docentes eligen a sus representantes en el CGE

Docentes eligen a sus representantes en el CGE

Transitan con normalidad las elecciones para renovar a los representantes docentes en los distintos cuerpos colegiados del Consejo General de Educación (CGE). El secretario general del organismo, Conrado Lamboglia, destacó la importancia de la participación de los trabajadores de la educación en la elección de sus vocales.

Docentes eligen a sus representantes en el CGE

Lamboglia explicó que se eligen el vocal del CGE, los vocales del Jurado de Concurso y los vocales del Tribunal de Disciplina. La votación se desarrollará hasta 18 y los primeros resultados se previeron para las 20, publicados en la página oficial del Consejo.

Hay 142 mesas habilitadas en 126 escuelas y hay 26.000 docentes habilitados para votar.

Implementación de la boleta única de papel por primera vez

Por su parte, la directora general de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Fanny Maidana, destacó el trabajo articulado entre el CGE, la cartera provincial y el área de Comunicación para implementar por primera vez la boleta única de papel en la elección de autoridades docentes.

Docentes eligen a sus representantes en el CGE

Maidana señaló que este nuevo instrumento de votación busca agilizar el proceso y promover su incorporación progresiva en distintos ámbitos de la sociedad. Remarcó que "los docentes cumplen un rol clave en los comicios provinciales, tanto como autoridades de mesa como delegados judiciales", por lo que consideró apropiado incorporar este mecanismo al proceso institucional del CGE.

La BUP para las elecciones en CGE

Del proceso eleccionario, participan tres listas, de AGMER, AMET y UDA. En función de ello, se confeccionó una boleta única con la oferta electoral disponible en todos los cuartos oscuros de la provincia.

-Gustavo Blanc encabeza la propuesta del gremio mayoritario en la provincia, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer)

-Pablo Álvarez Miorelli, vicedirector titular de la Escuela Nina Nº 196 "Marcelino Román" está al frente de la Lista 5 Alternativa Docente de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet).

-Agusto Manzato se postula a vocal gremial del CGE por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que se presenta por primera vez con lista propia para los comicios.

Docentes eligen a sus representantes en el CGE

Los vocales electos asumirán el 1° de enero, representando a los trabajadores en los cuerpos colegiados del Consejo, cuya conformación actual deriva de la elección realizada hace cuatro años.