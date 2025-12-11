Emprendedores y pymes se reunieron para impulsar vínculos comerciales en Paraná

Más de 80 emprendedores participaron en Sala Mayo de una actividad orientada a potenciar acuerdos y nuevas oportunidades. Autoridades municipales y referentes de CAME destacaron el impacto para el desarrollo productivo regional.
La Federación Argentina de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME), junto al municipio, realizó este jueves una ronda de negocios en Sala Mayo con el objetivo de dinamizar la actividad comercial y fortalecer el entramado productivo local y regional. Más de 80 emprendedores y empresarios participaron del encuentro, que se desarrolló durante la jornada con una marcada expectativa por concretar acuerdos y abrir nuevas oportunidades de crecimiento.
El secretario de Gobierno, Santiago Halle, explicó a Elonce que la iniciativa buscó consolidar la relación entre el sector público y las pymes, al señalar que “para nosotros es muy importante; Paraná y la Argentina son pyme, es decir, el 70% del empleo del país se genera en el sector privado a través de las pymes”. En ese sentido, destacó la importancia de fomentar espacios de articulación: “84 empresarios de la ciudad buscan obviamente negocios, pero sobre todo vínculos para progresar en su empresa o emprendimiento”.
Halle afirmó que la jornada representó “un día de alegría, de celebración”, y valoró la posibilidad de acompañar tanto a jóvenes emprendedores como a firmas con trayectoria consolidada en el mercado.
Un Estado facilitador y articulado con el sector privado
Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, sostuvo ante Elonce que la actividad formó parte de una política municipal orientada a facilitar el desarrollo comercial. “Es una iniciativa que entendemos enmarcada dentro de la idea de Estado facilitador que nos ha pedido la intendenta Rosario Romero”, afirmó.
El funcionario resaltó la alta participación de empresas locales y de zonas vecinas, remarcando la posición estratégica de Paraná como punto de referencia para los negocios. “Sabemos lo que representa Paraná en términos de destino para los negocios y confiamos en que la jornada será muy provechosa”, añadió.
Bustamante subrayó además el rol del Centro Comercial Industrial de Paraná y su área de jóvenes empresarios, recientemente conformada, como impulsores de esta primera experiencia de ronda de negocios en la ciudad.
La dinámica del encuentro y el rol de CAME
Esteban Danesi, referente de CAME, explicó que una ronda de negocios funciona como “un encuentro entre oferta y demanda donde vos podés ofrecer lo que fabricás o producís, y otros te pueden cubrir alguna parte de proveedores y demás”. Según indicó, la convocatoria se realizó mediante redes sociales y diversos canales de difusión, logrando la participación de empresas dedicadas tanto a servicios digitales como a rubros tradicionales. “La verdad, muy variado y alcanzó bastante”, expresó.
A su turno, Carlos Vernier, director nacional de la ronda de negocios de CAME, destacó el carácter federal de la institución y la importancia de generar herramientas para el crecimiento pyme. “Nosotros sabemos cuáles son las falencias de las pymes; les cuesta mucho dinero y tiempo, que son las dos cosas que no tienen, para hacer relaciones”, remarcó.
Vernier señaló que la ronda constituye la herramienta ideal para acercar a las empresas a sus potenciales clientes o proveedores y evitar la autoexclusión de aquellos emprendimientos que creen que estos espacios no están dirigidos a ellos. “Exclusivamente la hacemos para ellos”, indicó.
El referente también destacó el rol del departamento de jóvenes empresarios, que permite ampliar el alcance de la propuesta a diversas generaciones: “Ser emprendedor abarca todas las edades. El momento nunca es; el momento es cuando uno lo crea”.
Resultados y expectativas
Vernier detalló que, en experiencias previas, cerca del 40% de las empresas participantes lograron cerrar acuerdos comerciales durante la ronda. “La ronda de negocios es una necesidad y por eso CAME cubre esa necesidad”, afirmó.