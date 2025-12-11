Recapturaron a interno de la Unidad Penal Nº1 que se había fugado de la puerta del hospital

REDACCIÓN ELONCE
Un interno de la Unidad Penal Nº1 de Paraná se fugó de la puerta del Hospital San Martín, donde había sido trasladado para recibir atención médica. El hecho ocurrió minutos antes de las 8 de este jueves, supo Elonce.
Según relató a Elonce el jefe de la División 911, Juan Zunino, todo ocurrió cuando el interno bajaba del vehículo en el que había sido llevado al nosocomio. “Un agente penitenciario nos informó que en ese momento el recluso se escapó corriendo y esposado por calle Perón, hacia Carbó. Metros más adelante lo esperaba un hombre en moto”, explicó.
Personal del 911 inició un operativo y, a partir de los registros de las cámaras de seguridad, “logramos determinar la dirección en la que se había dirigido el detenido, hacia el oeste de la ciudad", afirmó Zunino.
"Mientras trabajábamos en la zona, nos llegó otro llamado indicando que habían visto al interno en una vivienda", indicó el jefe del 911. Esto permitió a los agentes identificar y capturar rápidamente al prófugo.
En ese sentido, y consultado sobre si se trató de una fuga programada, indicó: "Entendemos que sí, ya que había alguien esperándolo en el lugar, a metros del hospital. No obstante, una vez detenido en otro lugar de Paraná, fue trasladado nuevamente a la Unidad Penal. El Juzgado de Ejecución y Penas ya fue notificado sobre la situación". Elonce.com