Intendente accidentado en Brasil: mejora la salud de su esposa y su hija será dada de alta

11 de Diciembre de 2025
José Luis Walser, intendente de Colón
José Luis Walser, intendente de Colón Foto: Elonce

La Municipalidad de Colón actualizó el estado de salud de la familia del intendente José Luis Walser tras el accidente en Brasil. Su esposa presentó leves mejoras y su hija sería dada de alta en las próximas horas. Familiares agradecieron el apoyo recibido.

La Municipalidad de Colón difundió una actualización sobre el estado de salud del intendente José Luis Walser y su familia, luego del accidente sufrido en una ruta de Brasil. El informe indicó que la esposa del mandatario municipal presentó leves mejoras, aunque los médicos señalaron que el cuadro requería observar la evolución dentro de las primeras 72 horas de internación en un hospital de Porto Alegre. La mujer permanecía acompañada por familiares.

 

El comunicado señaló, además, que una de las hijas del intendente sería dada de alta en las próximas horas y trasladada desde la ciudad de Torres hacia Colón en una ambulancia. Los demás hijos de la familia realizarían el regreso en un vehículo particular conducido por allegados.

 

Desde la comuna se agradeció “el apoyo y la solidaridad” expresados por vecinos, instituciones y grupos de oración que se unieron para pedir por la recuperación de la familia Walser-Bordet.

Jos&eacute; Luis Wasler y su esposa, Gimena Bordet.
José Luis Wasler y su esposa, Gimena Bordet.

Walser continúa recibiendo el acompañamiento de familiares, amigos y vecinos, así como llamados del gobernador Rogelio Frigerio, ministros, funcionarios e intendentes de distintas localidades de la provincia.

 

La Municipalidad indicó que se seguirán difundiendo novedades ante cualquier cambio en el estado de salud de los integrantes de la familia.

 

El municipio informó que, debido a la gran cantidad de consultas de vecinos y medios de comunicación, la actualización se emitió para brindar información oficial sobre la situación del intendente.

Temas:

José Luis Walser accidente en Brasil Municipalidad de Colón
