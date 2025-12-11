Detenidos por violencia de género: uno encerró a su pareja con una beba y otro golpeó y amenazó a la víctima

Dos hombres fueron detenidos en San Benito y San Salvador tras intervenciones policiales por denuncias de violencia de género. Las víctimas realizaron las denuncias y la Justicia ordenó medidas inmediatas
Una denuncia telefónica por un presunto hecho de violencia de género demandó la intervención del personal policial de la comisaría de San Benito, anoche en una vivienda ubicada en la intersección de pasaje Público y Petorutti. Fuentes policiales confirmaron que la víctima era una joven de 21 años que se encontraba con su bebé en brazos.
La mujer relató que, tras una discusión ocurrida por la tarde, su pareja la dejó encerrada en la casa e incomunicada. Explicó que una vez que logró salir del domicilio, se comunicó de inmediato con el 911 para solicitar ayuda.
El fiscal interviniente dispuso la detención del hombre, de 28 años, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.
En otro hecho registrado en horas de la medianoche, personal policial intervino en una vivienda situada en calle Tito López, en San Salvador, donde se denunció un episodio de lesiones leves, daño y coacciones agravadas en contexto de violencia de género.
Según lo informado, una mujer fue agredida y amenazada por su expareja dentro del domicilio. Tras un llamado de auxilio realizado por la víctima, los uniformados llegaron al lugar y verificaron la situación.
En comunicación con la Fiscalía en turno, se ordenó la detención del agresor, quien permanecía en la vivienda al momento de la intervención. La damnificada presentó la denuncia correspondiente y fue examinada por el médico policial, que constató lesiones de carácter leve.
Por disposición fiscal, se secuestraron un arma blanca y un teléfono celular vinculados al caso. El detenido quedó alojado en la Jefatura Departamental San Salvador, a disposición de la Justicia.