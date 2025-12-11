Se disputará este sábado la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza–Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Se presentó la 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza–Paraná, que se disputará este sábado y será transmitida por Elonce. Participarán 96 nadadores de Argentina y otros países. Las autoridades destacaron el trabajo conjunto entre provincia, municipios y organizaciones.
La 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza–Paraná tuvo este jueves su presentación oficial, donde se dieron a conocer los detalles finales de la tradicional competencia de 21 kilómetros que se disputará este sábado 13. La competencia será transmitida por Elonce a través de testimonios e imágenes dado que es uno de los eventos deportivos y culturales más trascendentes a nivel local y provincial, y que este medio acompaña desde hace muchos años.
Durante la presentación, unos los organizadores Andrés Solioz, brindó información sobre el plantel de nadadores que formará parte de la prueba, aspectos logísticos del operativo previsto sobre el río y en la llegada, además de las principales novedades que acompañan esta nueva edición de uno de los eventos más emblemáticos del calendario deportivo provincial.
Entre los presentes estuvieron el secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, Mauricio Colello; el director de Deportes de la Provincia, Ricardo Lupi; el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen; el presidente de EMPATUR y subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná, Agustín Clavenzani; el subsecretario de Deportes de la ciudad de Paraná, Juan Arbitelli; y el Prefecto Principal, Pedro Nicolás Vila, entre otras autoridades.
Colello, señaló que la actividad reúne al turismo, al deporte, al sector privado y a las asociaciones civiles. Expresó que "Entre Ríos cuenta con un gran potencial natural debido a sus ríos", lo que permite impulsar eventos similares en otras localidades. “Trabajamos en equipo para promover esta riqueza natural”, indicó.
Por su parte, Tennen destacó que la localidad será una de las protagonistas del evento. Valoró el acompañamiento brindado a la organización de Barrancas del Paraná y afirmó que la maratón representa "un motivo de orgullo" para la ciudad. Señaló que, si bien, el desarrollo del evento depende de las condiciones climáticas, subrayó la importancia de "la participación internacional, especialmente de jóvenes nadadores, en nuestro caudaloso río Paraná".
En tanto, Lupi explicó que el gobierno provincial respalda la realización de actividades deportivas y turísticas en distintos municipios, en línea con las definiciones del gobernador Rogelio Frigerio. Mencionó otros eventos recientes, como concursos de pesca y competencias náuticas, que "posicionan a Entre Ríos como sede de actividades deportivas de proyección regional".
Detalles de la organización
Solioz informó que competirán 96 nadadores y que la edición 2025 volvió a tener carácter internacional. Destacó que el trabajo de preparación llevó varios meses y que la prioridad será "garantizar que todos los competidores completen el recorrido". Entre los participantes se encontrarán nadadores de Argentina, Puerto Rico, Perú y Brasil.
Precisó que la largada está prevista para las 15:30 desde Villa Urquiza, con llegada estimada entre 17:30 y 17:45 al Balneario Municipal de Paraná, dependiendo de las condiciones del río. Señaló que la coordinación con Prefectura Naval era fundamental para ordenar la navegación y asegurar el paso seguro de los nadadores.
La voz de los nadadores
La puertorriqueña Aureliz Rodríguez Morales, de 14 años, contó que era su primera experiencia en la maratón y que su distancia más larga previa había sido de 7,5 km. El peruano Carlos, quien nadó pruebas en el Amazonas y el Lago Titicaca, expresó que eligió participar tras conocer la competencia a través de redes sociales y destacó el recibimiento recibido en la ciudad. Desde Brasil, Edson señaló que llegó motivado por la recomendación de su entrenador y que esperaba afrontar el desafío con entusiasmo.
La nadadora paranaense Geraldine Smith, de 15 años, comentó que el año pasado completó su primera maratón abierta y que había logrado un tercer puesto entre las mujeres. Indicó que llegaba más preparada tanto física como mentalmente, tras varios años de entrenamiento en el Club Atlético Estudiantes.