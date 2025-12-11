Confirmaron a Bersuit y Roze para el cierre musical de "Viví Paseo 25 de Mayo”

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná anunció una nueva edición de “Viví 25”, que se realizará el 19 de diciembre con propuestas culturales, gastronómicas y comerciales. El evento incluirá tres escenarios, puestos habilitados y cortes de tránsito programados, supo Elonce.
Presentaron la nueva edición de "Viví Paseo 25 de Mayo”, una actividad libre y gratuita que tendrá lugar el viernes 19 de diciembre sobre calle 25 de Mayo y que incluirá espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y la participación de comercios de la zona.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Santiago Halle, explicó a Elonce que la jornada fue impulsada por comerciantes de calle 25 de Mayo y acompañada por la gestión municipal bajo el concepto de “Estado facilitador”. Detalló que el evento busca apoyar al comercio local en un mes clave para las ventas por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, además de generar un espacio de disfrute para vecinos y visitantes.
Indicó que desde las 18 se desarrollaría una propuesta gastronómica, cultural y comercial que integraría toda la traza de la calle. Se anunciaron presentaciones de Asociación Litoraleña de Blues, LS Cumbia, el dúo del género urbano Roze y la banda de rock nacional Bersuit Vergarabat como cierre musical.
Por su parte, el subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, señaló que el evento integra tres ejes: lo comercial, lo cultural y lo gastronómico. Afirmó que además de los comercios frentistas se habilitarían 20 puestos gastronómicos, el doble que en la edición anterior, debido a la demanda registrada.
Ampliación del recorrido y logística del evento
Los organizadores informaron que la traza se extendería desde calle Yrigoyen hasta Monte Caseros, sumando también la Peatonal San Martín como espacio complementario. Para la ubicación de los espectáculos se definieron tres escenarios: el principal en Monte Caseros y 25 de Mayo, otro frente a Canal 9 y un tercero en Yrigoyen y 25 de Mayo.
Respecto del tránsito, se adelantó que el corte principal se realizaría desde el viernes para el armado del escenario. Durante ese día se implementarían cortes parciales con el fin de minimizar el impacto sobre la circulación habitual.
Por su parte, el comerciante Ariel Paruche, representante de los locales de la zona, recordó que la primera edición surgió como una iniciativa de los propios comerciantes para visibilizar la calle 25 de Mayo. Señaló que "la jornada anterior fue masiva y generó un incremento significativo en las ventas navideñas".
Expresó que la expectativa para esta nueva edición era repetir la respuesta del público y consolidar a la actividad dentro de la agenda oficial de la ciudad.