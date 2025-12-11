 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Presentaron la nueva edición de la propuesta

Confirmaron a Bersuit y Roze para el cierre musical de "Viví Paseo 25 de Mayo”

La Municipalidad de Paraná anunció una nueva edición de “Viví 25”, que se realizará el 19 de diciembre con propuestas culturales, gastronómicas y comerciales. El evento incluirá tres escenarios, puestos habilitados y cortes de tránsito programados, supo Elonce.

11 de Diciembre de 2025
Bersuit y Roze cerrarán "Viví Paseo 25 de Mayo”
Bersuit y Roze cerrarán "Viví Paseo 25 de Mayo”

REDACCIÓN ELONCE

La Municipalidad de Paraná anunció una nueva edición de “Viví 25”, que se realizará el 19 de diciembre con propuestas culturales, gastronómicas y comerciales. El evento incluirá tres escenarios, puestos habilitados y cortes de tránsito programados, supo Elonce.

Presentaron la nueva edición de "Viví Paseo 25 de Mayo”, una actividad libre y gratuita que tendrá lugar el viernes 19 de diciembre sobre calle 25 de Mayo y que incluirá espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y la participación de comercios de la zona.

 

Al respecto, el secretario de Gobierno, Santiago Halle, explicó a Elonce que la jornada fue impulsada por comerciantes de calle 25 de Mayo y acompañada por la gestión municipal bajo el concepto de “Estado facilitador”. Detalló que el evento busca apoyar al comercio local en un mes clave para las ventas por las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, además de generar un espacio de disfrute para vecinos y visitantes.

Bersuit Vergarabat (foto archivo Elonce)
Bersuit Vergarabat (foto archivo Elonce)

Indicó que desde las 18 se desarrollaría una propuesta gastronómica, cultural y comercial que integraría toda la traza de la calle. Se anunciaron presentaciones de Asociación Litoraleña de Blues, LS Cumbia, el dúo del género urbano Roze y la banda de rock nacional Bersuit Vergarabat como cierre musical.

 

Por su parte, el subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, señaló que el evento integra tres ejes: lo comercial, lo cultural y lo gastronómico. Afirmó que además de los comercios frentistas se habilitarían 20 puestos gastronómicos, el doble que en la edición anterior, debido a la demanda registrada.

"Viv&iacute; Paseo 25 de Mayo&rdquo; (foto archivo Elonce)
"Viví Paseo 25 de Mayo” (foto archivo Elonce)

 

Ampliación del recorrido y logística del evento

 

Los organizadores informaron que la traza se extendería desde calle Yrigoyen hasta Monte Caseros, sumando también la Peatonal San Martín como espacio complementario. Para la ubicación de los espectáculos se definieron tres escenarios: el principal en Monte Caseros y 25 de Mayo, otro frente a Canal 9 y un tercero en Yrigoyen y 25 de Mayo.

 

Respecto del tránsito, se adelantó que el corte principal se realizaría desde el viernes para el armado del escenario. Durante ese día se implementarían cortes parciales con el fin de minimizar el impacto sobre la circulación habitual.

Lanzaron una nueva edición de la propuesta "Viví Paseo 25 de Mayo" en Paraná

Por su parte, el comerciante Ariel Paruche, representante de los locales de la zona, recordó que la primera edición surgió como una iniciativa de los propios comerciantes para visibilizar la calle 25 de Mayo. Señaló que "la jornada anterior fue masiva y generó un incremento significativo en las ventas navideñas".

 

Expresó que la expectativa para esta nueva edición era repetir la respuesta del público y consolidar a la actividad dentro de la agenda oficial de la ciudad.

Temas:

Municipalidad de Paraná Bersuit Vergarabat Roze
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso