Quini 6 de Navidad: habrá un pozo de 10.000 millones de pesos en juego

Lotería de Santa Fe lanzó oficialmente la campaña navideña del Quini 6, que este año llega con el acompañamiento de Soledad Pastorutti, un pozo estimado de 10.000 millones de pesos y con uno asegurado en el Siempre Sale de 6000 millones.

Con una estética festiva y un mensaje que invita a compartir la ilusión característica de estas fechas, la nueva campaña pone en primer plano la magia de la Navidad y la tradición de jugar al Quini 6, incorporando la calidez y la energía de “La Sole”, figura central en esta edición especial.

Pero la gran novedad llega de la mano del Siempre Sale, que en esta oportunidad ofrece un pozo asegurado de 6.000 millones de pesos, garantizando que un apostador se lleve sí o sí, ese premio extraordinario.

“Venimos de un año muy positivo para el producto Quini 6. Si hacemos un balance del año sin duda podemos decir que todos los indicadores son favorables para el producto” comentó Daniel Di Lena, vicepresidente Ejecutivo de Lotería de Santa Fe al ser consultado sobre la expectativa en torno a la campaña.

“Creemos que en este último tiempo logramos un fuerte posicionamiento de marca del producto, fortaleciendo el carácter federal que tiene el juego y que es justamente lo que buscamos consolidar. Se recuperó un importante volumen de apuestas, impulsado sin dudas por los pozos verdaderamente extraordinarios que se acumularon y se pusieron en juego. También alcanzamos a una gran cantidad de ganadores, con un reparto de premios que fue profundamente federal”, manifestó Daniel Di Lena, máxima autoridad del organismo administrador del juego.

9 millones de dólares en premios en 4 días

“En estos últimos días entregamos más de 9 millones de dólares si hacemos la conversión, con los premios que salieron el domingo pasado en Reconquista (Santa Fe) de 8850 millones de pesos y el premio del miércoles en Curuzú Cuatiá (Corrientes) de 4150 millones. Esos volúmenes de premios que se entregan sin lugar a duda que legitiman el producto y lo vuelven no solo confiable sino sumamente atractivo en términos comerciales”, expresó Di Lena al ser consultado sobre la seguidilla de premios entregados días pasados cuando el juego Quini 6 copo la portadas de todos los medios nacionales.

6000 millones en el Siempre Sale

El asegurado del Siempre Sale se constituye como un verdadero regalo de Navidad y Fin de Año para los seguidores del Quini que con absoluta fidelidad siguen el juego cada miércoles y cada domingo.

Desde la red comercial sostienen que estas campañas de fuerte presencia y la garantía de un pozo que, si o si tiene ganador, refuerza las ventas en este momento del año e impulsa la comercialización en el sector, abre la posibilidad de que más y nuevos clientes se acerquen a las agencias oficiales lo cual es sumamente positivo para la actividad.

Domingo 21 de diciembre a las 21.15

El Sorteo de Navidad del Quini 6 se llevará a cabo el 21 de diciembre, a las 21.15, convocando a millones de personas que año tras año eligen este clásico argentino que continúa batiendo récords y entregando alegrías en todo el territorio nacional.

La Lotería de Santa Fe recuerda que pueden realizarse apuestas en todas las agencias oficiales del país y a través de los canales habilitados por cada jurisdicción