Hallaron drogas y más de $6.000.000 en allanamientos por narcomenudeo

Incautaron dosis de drogas (en cantidades no especificadas), una importante suma de dinero en efectivo, que supera los $6.000.000, teléfonos móviles y otros elementos de interés para una causa por narcomenudeo, tras allanamientos que se concretaron durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en Concordia.
Fuentes policiales confirmaron que los elementos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías Nº 1 de Concordia, con intervención del Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación en curso por supuesta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 (Narcomenudeo).
Los allanamientos fueron ejecutados por personal de la División de Drogas Peligrosas Concordia, además de uniformados divisiones especializadas en la lucha contra el narcotráfico, con la colaboración de grupos especiales pertenecientes a distintas jefaturas departamentales de la provincia.
Durante los procedimientos fueron identificadas varias personas mayores de edad, pero no se registraron detenciones hasta el momento; y la investigación continúa su curso bajo directivas judiciales correspondientes.
Desde la fuerza policial se destacó el trabajo coordinado entre las distintas dependencias intervinientes y el accionar articulado con la Justicia, reafirmando el compromiso institucional en la prevención y el combate del narcomenudeo en el territorio provincial.