El desahogo de Verón tras el triunfo de Estudiantes: "Revertimos algo que fue muy injusto"

La Brujita siguió el partido junto a los hinchas por su suspensión, festejó a pleno el campeonato de Estudiantes y recibió el trofeo en la tribuna. Sus primeras declaraciones tras el triunfo ante Racing.

14 de Diciembre de 2025
Estudiantes, campeón del Clausura / Sebastián “Brujita” Berón
Estudiantes de La Plata es el nuevo campeón del fútbol argentino: le ganó a Racing por penales y se quedó con el Torneo Clausura 2025. El Pincha eliminó a Rosario Central, Central Córdoba y Gimnasia en su camino hacia la final en la que derrotó a la Academia.

 

La fase eliminatoria comenzó con un escándalo: el equipo de Domínguez le dio la espalda a los jugadores de Central en el pasillo del campeón y la AFA suspendió, entre otros, a Juan Sebastián Verón. El presidente cumple con una pena de seis meses sin poder ejercer su cargo.

De todas formas, la “Brujita” viajó a Santiago del Estero como hincha y vio el partido desde la tribuna. Luego, cuando se consagró el León, los futbolistas tuvieron un gran gesto con él y le llevaron el trofeo hasta la platea.

 

Sin tapujos, Verón levantó la copa del Clausura 2025 ante la presencia de Claudio “Chiqui” Tapia en el Estadio Único Madre de Ciudades, mientras cumple con una extensa suspensión. Se trató de un gesto desafiante en plena euforia por el campeonato logrado por el Pincha.

Lo primero que dijo Verón tras la consagración de Estudiantes

 

Tras festejar los goles y la tanda de penales en la tribuna, a Verón se lo vio emocionado por el triunfo del León mientras festejaba con sus seres queridos. Fue ahí donde brindó sus primeras declaraciones desde que arribó a la cancha.

Sebasti&aacute;n &ldquo;Brujita&rdquo; Ber&oacute;n, festej&oacute; desde las tribuna (foto: Fernando de la Orden, Clar&iacute;n)
“Siento felicidad y alegría por el trabajo que hicieron los jugadores y el cuerpo técnico”, le dijo a Olé mientras celebraba con los hinchas en Santiago del Estero.

 

Luego, fue contundente sobre la sanción que le aplicó la AFA, tanto a él como a los futbolistas de Estudiantes. “Encontraron la fuerza para revertir un momento de algo muy injusto”, concluyó emocionado.

