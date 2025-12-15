Hallaron muertos al director de cine Rob Reiner y su esposa: sospechan de un hijo

El reconocido cineasta Rob Reiner y su pareja fueron encontrados sin vida en su casa de Los Ángeles. La Policía investiga las causas y no descarta ninguna hipótesis.
El director de cine Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron hallados sin vida durante la madrugada del domingo en su residencia del oeste de Los Ángeles. El hecho generó una fuerte conmoción en Hollywood y dio inicio a una investigación judicial a cargo de la Policía de Los Ángeles (LAPD).
Según informaron medios estadounidenses como Los Angeles Times y People, efectivos policiales se presentaron en el domicilio del matrimonio luego de recibir un llamado de auxilio. Al ingresar a la vivienda, encontraron los cuerpos sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de aproximadamente 68, quienes posteriormente fueron identificados como el reconocido cineasta y su esposa.
A partir de ese momento, se inició una investigación formal para determinar las circunstancias de las muertes. De acuerdo con la información preliminar publicada por esos medios, ambos presentaban heridas compatibles con el uso de un arma blanca, por lo que el caso es investigado como un presunto doble homicidio.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que uno de los hijos de la pareja estaría siendo considerado dentro de las líneas investigativas, aunque hasta el momento no se formalizaron imputaciones ni se difundieron conclusiones oficiales. Las autoridades señalaron que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que se aguardan los resultados de peritajes y autopsias para avanzar en la causa.
Rob Reiner fue una de las figuras más influyentes del cine estadounidense de las últimas décadas. Alcanzó reconocimiento mundial como director de películas emblemáticas como Cuando Harry conoció a Sally (1989), Cuenta conmigo y Misery. Durante la producción de Cuando Harry conoció a Sally, inició su relación con Michele Singer, romance que influyó incluso en el desenlace del film, cuyo final fue modificado para darle un tono optimista.
Reiner y Singer se casaron en 1989 y tuvieron tres hijos a lo largo de su matrimonio. La noticia de su muerte generó múltiples reacciones en la industria cinematográfica, donde colegas y seguidores expresaron su sorpresa y pesar por el trágico desenlace.