River Plate se coronó campeón de la Messi Cup al derrotar al Atlético de Madrid

River Plate derrotó 2 a 0 al Atlético de Madrid y se quedó con la Messi Cup, el torneo disputado en Miami.

15 de Diciembre de 2025
River campeón de la Messi Cup
River campeón de la Messi Cup

River Plate derrotó 2 a 0 al Atlético de Madrid y se quedó con la Messi Cup, el torneo disputado en Miami.

Los juveniles de River Plate se consagraron campeones de la Messi Cup, en Estados Unidos, tras una gran final ante el Atlético de Madrid, en la cual se impusieron 2-0 en el estadio del Inter Miami, y coronaron una gran participación en la competencia organizada por Lionel Messi.

 

De esta manera, el Millonario mostró su jerarquía internacional, pero sobre todo la potencia del club en formación de jóvenes futbolistas.

 

El equipo sub 16 de Núñez compitió con fútbol, carácter y una identidad que estuvo presente ante rivales como Barcelona de España, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea.

 

En el partido decisivo que se jugó este domingo 14 de diciembre en el Chase Stadium del Inter Miami, Bruno Cabral (goleador del torneo y una de las principales figuras) abrió la cuenta con una gran definición; luego, el 9 volvió a decir presente para el 2-0 con otro muy buen gol.

 

Además, durante las primeras presentaciones, Lionel Messi observó las actuaciones de los futbolistas del semillero riverplatense. Además, los jóvenes deportistas pudieron compartir un encuentro con el capitán de la Selección Argentina y le obsequiaron una camiseta del club.

 

El camino al título de River

Primera fase

River vs. Barcelona: 2-2 (Bruno Cabral y Joaquín Amor)

River vs. Manchester City: 1-2 (Felipe López)

River vs. Inter de Milán: 5-1 (Bruno Cabral -3-, Elián Suljic y Joaquín Amor)

 

Semifinal

River vs. Chelsea: 3-1 (Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral)

 

Final

River vs. Atlético de Madrid: 2-0 (Bruno Cabral )

Temas:

Messi Cup River Plate Campeón Atlético de Madrid MIAMI
