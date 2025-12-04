Femicidio seguido de suicidio de pareja argentina en España: revelan identidades y detalles de la investigación

Un femicidio seguido de suicidio conmocionó a la comunidad argentina en España cuando Oriana Rojas, de 29 años y oriunda de Córdoba, fue asesinada a puñaladas por su pareja, Leandro, de 34 años, en el departamento que compartían en el barrio de Carolinas Altas, en Alicante. Tras cometer el crimen, el agresor se suicidó ahorcándose en el balcón del mismo piso.

La pareja, que llevaba cuatro años viviendo en la ciudad española, tenía un hijo en común de 2 años, quien se encontraba en la guardería al momento del femicidio.

El femicida y la víctima eran de Córdoba y habían decidido emigrar a Europa en busca de nuevos rumbos. En sus perfiles, Oriana describía que era cordobesa viviendo en Alicante, que amaba a su pequeño hijo y también demostraba su fanatismo por Talleres.

El hallazgo de los cuerpos se produjo el martes a la noche luego de que el hermano de Oriana recibiera un mensaje escalofriante de WhatsApp enviado por el agresor: “Tu hermana y yo estamos muertos”.

El chico, que también vivía en Alicante, expresó su dolor en las redes sociales en las últimas horas. Compartió imágenes de su hermana junto a su sobrino de 2 años y escribió un triste mensaje: “Decime que no es cierto, decime que solo es una pesadilla… No te dejaste ni decirte cuánto realmente te amo. Me arrepiento tanto de no haberte dicho la última vez cuánto te amaba”.

Según informaron las autoridades, Oriana había decidido poner fin a la relación con su novio a principios de año tras meses de desgaste emocional y constantes discusiones.

En principio las autoridades descartaron que hubiera denuncias previas por violencia de género pero continúan recolectando información y aguardan resultados de pericias para concluir la investigación.

Este jueves, el Ayuntamiento de Alicante guardó tres minutos de silencio a las puertas del edificio consistorial en señal de repudio por el femicidio de Oriana. Al homenaje también se sumaron otros municipios de la Comunidad Valenciana, publicó ElDoceTV.

El llamado que descubrió la escena del horror

Según publicó el sitio local Todo Alicante, este martes, hubo un llamado clave que llevó al hallazgo de los cuerpos. La alarma se encendió cuando los responsables de la guardería donde se encontraba el bebé de la pareja advirtieron que ninguno de los padres se acercó a retirar a su hijo a la hora de salida.

Luego de una serie de intentos fallidos de comunicarse con ellos para que retiren al menor, decidieron llamar al número de referencia en la ficha del bebé, que era la hermana de la mujer. Inmediatamente, acudió a la vivienda de la pareja para ver si hubo un contratiempo.

Al entrar al domicilio, visualizó la horrible escena: encontró cerca de la puerta principal el cadáver de su hermana, y en el balcón fue hallado el cuerpo de su pareja.

Luego de que la hermana de la mujer informara la situación, efectivos de la Policía Local de Alicantellegaron a la escena del crimen. El Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional también acudió a la propiedad para realizar la Inspección Ocular con el fin de esclarecer las razones de las muertes y recolectar cualquier indicio.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para realizar los exámenes forenses, detalla EFE.