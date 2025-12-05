Ladrilleros destacaron el valor de la Fiesta del Adobe y su identidad: “es un orgullo”

Una celebración que puso en valor el oficio y la identidad barrial.

La Segunda Fiesta del Adobe reunió testimonios cargados de historia, esfuerzo y orgullo comunitario. En la antesala del evento, referentes del barrio, integrantes del Club Libertad y trabajadores del adobe compartieron con Elonce cómo viven la previa de una celebración que busca reconocer una tradición profundamente arraigada en Nogoyá.

Juan Martínez: seis décadas entre hornos, tierra y dedicación

El ladrillero Juan Martínez recordó que llevaba “60 años que trabajé” en el oficio. Contó que llegó a la actividad porque “no había otra”, aunque con el tiempo descubrió que era lo que verdaderamente le apasionaba. “He encarado tantos oficios, pero me gustaba mucho más el ladrillero”, relató.

Juan Martínez.

El trabajador describió el presente del sector con preocupación, debido a la falta de ventas y de materia prima. “Se nos ha puesto difícil el horno porque no hay venta, no tenemos materia prima para poder trabajar”, explicó. Ante este escenario, sostuvo que esperan algún tipo de ayuda que les permita continuar la producción: “Si uno tuviera tierra, ya es la solución nuestra”.

Martínez remarcó que el oficio lo marcó para siempre. “Para mí es lo más lindo que me ha pasado, y me sigue gustando con los 70 años que tengo”, expresó. Su legado continúa en la familia: “Mis hijos, todos, somos todos ladrilleros”.

Sin embargo, el presente lo obligó a poner una pausa. Actualmente realiza trabajos temporarios mientras intenta recuperar las condiciones para reactivar su horno. “Si yo tuviera tierra sigo trabajando, pero desgraciadamente tengo que parar”, lamentó.

El orgullo de una fiesta que fortalece la identidad

Entre los vecinos, Raúl Rocha destacó el impacto social de la Fiesta del Adobe y cómo la celebración impulsó mejoras en la zona. “Nunca tuvimos esto. Estamos orgullosos”, afirmó. También valoró las obras realizadas en los últimos años.

Raúl Rocha.

Rocha aseguró que la transformación del barrio fue notable: “Ya tenemos ripio, ya tenemos luz, ya tenemos todo. El barrio estaba abandonado, ahora cambió”. Atribuyó ese avance al acompañamiento recibido: “A través de Daniel (Koch) conseguimos todo eso. Nosotros somos pobres, luchamos día a día”.

El Club Libertad y una organización que moviliza a toda la comunidad

Desde la Comisión Directiva del Club Libertad, Sandra y Rosana explicaron cómo se preparan para la noche del sábado 13 y subrayaron la importancia del evento para la institución. “Falta menos, una semanita”, dijo Sandra al recordar que trabajan en la convocatoria.

Sandra.

La fiesta contará con cantina, puestos de artesanos de distintos puntos de la provincia y una grilla variada de espectáculos. “Vamos a tener artesanos, muchos de acá de Nogoyá, y grupos musicales como Los Reyes del Cuarteto, Maravillas Alemanas, César y Hernán, Grupo Estrellas”, detalló a Elonce.

Las entradas anticipadas se venden a 10.000 pesos y todo lo recaudado es a beneficio del club. “Precios accesibles”, remarcaron las integrantes de la Comisión Directiva, quienes invitaron a asistir con sillones para disfrutar de una noche al aire libre.

Rosana destacó el rol social del club y su crecimiento reciente. “Tenemos mucha gente que hace deporte de todas las edades”, señaló, al tiempo que valoró el trabajo de las subcomisiones y el acompañamiento barrial.

Rosana.

Una fiesta que proyecta futuro

La Fiesta del Adobe no solo busca homenajear a los ladrilleros, sino fortalecer el tejido comunitario, visibilizar el trabajo silencioso de generaciones y reconocer el empuje de instituciones locales. Las voces de Juan Martínez, de Raúl Rocha y de las referentes del Club Libertad reflejaron el sentido profundo de esta celebración que crece año a año y que vuelve a poner en el centro una actividad identitaria para Nogoyá.