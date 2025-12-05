 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Los pozos gigantes siguen vacantes

El Quini 6 sortea $16.200 millones: cuántas Honda Tornado o Toyota Hilux se podrían comprar con el pozo

5 de Diciembre de 2025
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa). Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Se renueva el pozo histórico en el juego de la Lotería de Santa Fe. El cálculo de cuántos departamentos se pueden comprar con el premio y a cuántas Toyota Hilux, Honda Tornado u Honda Wave equivale la impresionante suma. Hasta cuándo se puede jugar y el precio de la boleta.

Se viene un nuevo sorteo histórico en el Quini 6 por un pozo acumulado de 16.200 millones de pesos, el máximo administrado por la Lotería de Santa Fe.

Será el domingo 7 de diciembre a la noche cuando los jugadores se enteren si pueden llevarse alguno de los premios en las distintas categorías del Quini 6.

El récord se produjo después de que las principales modalidades quedaran vacantes en el sorteo previo, lo que motivó un crecimiento inédito en las apuestas.

 

Qué se puede comprar

 

El impresionante pozo que se sortea este domingo, de 16.200 millones de pesos, equivale a una extraordinaria suma superior a 11 millones de dólares.

Si se considera que un departamento de dos habitaciones en la capital entrerriana, puede costar 100 mil dólares en promedio, el histórico pozo acumulado del Quini 6 equivaldría al valor de 110 departamentos de dos habitaciones en Paraná.

 

Asimismo, con el impresionante pozo, podrían comprarse 186 unidades de Toyota Hilux en su modelo tope de gama. Para los fanáticos de las motos, el histórico premio que sortea el Quini 6 este domingo, equivaldría al valor de 1470 Honda Tornado 300 cc., o se podría comprar una flota de más compuesta por más de 4.050 Honda Wave.

 

Quini 6 de $16.200 millones: fecha de sorteo y premios en juego

 

El domingo 7 de diciembre (sorteo N° 3.328), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $16.200 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

 

 

El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $8.850 millones.

 

-Tradicional Primer Sorteo: $2.720 millones

-La Segunda: $4.150 millones

-Revancha: $8.850 millones

-Siempre Sale: $350 millones

-Extra: $130 millones

 

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $16.200 millones

 

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

 

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

 

Para el sorteo del próximo domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.

 

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

 

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Temas:

Quini 6 Lotería de Santa Fe sorteo
