Policiales En la Ruta Nacional 127

Un auto chocó contra un caballo en la ruta 127, en el norte entrerriano

Un matrimonio que viajaba desde Curuzú Cuatiá hacia Santa Fe sufrió un accidente al colisionar contra un caballo sobre la calzada de la RN 127, a la altura de Sauce de Luna.

6 de Diciembre de 2025
El auto quedó con importantes daños

Un accidente de tránsito se registró a la 1.45 de este viernes en el kilómetro 162 de la Ruta Nacional 127, donde un automóvil Ford Ecosport chocó contra un caballo que se encontraba sobre la cinta asfáltica. El impacto provocó daños totales en la parte delantera del vehículo y dejó como saldo dos personas con lesiones leves.

 

De acuerdo con los datos aportados por la Comisaría de Sauce de Luna, el rodado era conducido por un hombre de 43 años, quien viajaba acompañado por su pareja. Ambos son oriundos de Curuzú Cuatiá, Corrientes, y se dirigían hacia la provincia de Santa Fe.

 

El animal estaba sobre la calzada

Según se indicó, por motivos que se investigan, el vehículo colisionó con una yegua de pelaje zaino que se encontraba sobre la ruta. El golpe fue de tal magnitud que el animal murió en el acto, quedando tendido sobre la banquina junto al automóvil sin interrumpir el tránsito vehicular.

Personal policial constató importantes daños materiales en el rodado, principalmente en la zona delantera.

 

Tras el siniestro, los ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital de Sauce de Luna, donde el médico de guardia determinó que ambos presentaban lesiones de carácter leve.

 

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Sauce de Luna, la Brigada de Abigeato de Federal y el Puesto Caminero Federal, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.

