El arzobispo de Paraná dio un mensaje por el fin del año lectivo

Con motivo del cierre del ciclo lectivo, el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, dirigió un mensaje a todas las comunidades educativas de la arquidiócesis para expresar su gratitud por el servicio formativo que la Iglesia brinda a niños, adolescentes y jóvenes en sus distintos niveles.

El arzobispo inició sus palabras uniéndose a la acción de gracias por la tarea realizada a lo largo del año. Reconoció especialmente a apoderados, directivos, docentes y personal no docente que, con dedicación diaria, acompañaron el proceso educativo de los estudiantes, transmitiéndoles no sólo conocimientos, sino también la certeza del amor infinito de Dios.

Reconocimiento a los egresados

Monseñor Martín felicitó a los alumnos que culminan una etapa importante de su formación, destacando su constancia y el esfuerzo que les permitió alcanzar esta meta que abre nuevas oportunidades para sus proyectos futuros.

Asimismo, expresó su agradecimiento a las familias que confiaron a las instituciones de la Iglesia la educación de sus hijos, valorando la colaboración y el compromiso compartido que sostienen la misión educativa.

Un deseo navideño para toda la comunidad

En su saludo final, el arzobispo extendió un abrazo fraterno y compartió su deseo de que, en la cercanía de la Navidad, todas las comunidades puedan experimentar "la alegre presencia del Niño de Belén", de modo que renueve y bendiga tanto la vida personal como las tareas que cada uno desempeña.

El mensaje concluye invitando a vivir este tiempo con esperanza y gratitud, encomendando a Dios los frutos del camino recorrido y los desafíos del nuevo ciclo que comenzará.