 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

El arzobispo de Paraná dio un mensaje por el fin del año lectivo

Monseñor Raúl Martín valoró la confianza de las familias y saludó a los alumnos que finalizan el ciclo, deseando una Navidad que renueve su vida y misión.

6 de Diciembre de 2025
El arzobispo de Paraná
El arzobispo de Paraná

Monseñor Raúl Martín valoró la confianza de las familias y saludó a los alumnos que finalizan el ciclo, deseando una Navidad que renueve su vida y misión.

Con motivo del cierre del ciclo lectivo, el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, dirigió un mensaje a todas las comunidades educativas de la arquidiócesis para expresar su gratitud por el servicio formativo que la Iglesia brinda a niños, adolescentes y jóvenes en sus distintos niveles.

 

El arzobispo inició sus palabras uniéndose a la acción de gracias por la tarea realizada a lo largo del año. Reconoció especialmente a apoderados, directivos, docentes y personal no docente que, con dedicación diaria, acompañaron el proceso educativo de los estudiantes, transmitiéndoles no sólo conocimientos, sino también la certeza del amor infinito de Dios.

 

Reconocimiento a los egresados

Monseñor Martín felicitó a los alumnos que culminan una etapa importante de su formación, destacando su constancia y el esfuerzo que les permitió alcanzar esta meta que abre nuevas oportunidades para sus proyectos futuros.

 

Asimismo, expresó su agradecimiento a las familias que confiaron a las instituciones de la Iglesia la educación de sus hijos, valorando la colaboración y el compromiso compartido que sostienen la misión educativa.

Un deseo navideño para toda la comunidad

En su saludo final, el arzobispo extendió un abrazo fraterno y compartió su deseo de que, en la cercanía de la Navidad, todas las comunidades puedan experimentar "la alegre presencia del Niño de Belén", de modo que renueve y bendiga tanto la vida personal como las tareas que cada uno desempeña.

 

El mensaje concluye invitando a vivir este tiempo con esperanza y gratitud, encomendando a Dios los frutos del camino recorrido y los desafíos del nuevo ciclo que comenzará.

Temas:

arzobispo Paraná Raúl Martín mensaje
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso