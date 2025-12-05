Convocan al primer festival solidario del complejo comunitario Barrio Mitre para reunir fondos

REDACCIÓN ELONCE
Este sábado desde las 20, el complejo comunitario Barrio Mitre realizará su primer festival solidario para sostener sus programas anuales. En diálogo con Elonce, Rómulo Vidal destacó la importancia de acompañar el proyecto comunitario.
Festival solidario en Barrio Mitre para apoyar proyecto comunitaria. El complejo comunitario Barrio Mitre, de Paraná. celebrará este sábado, su primer festival solidario, una actividad organizada para recaudar fondos y garantizar la continuidad de los talleres, programas y espacios de contención que se desarrollan durante todo el año.
Según detalló Rómulo Vidal, referente de la institución, el evento comenzará a las 20 y se pensó como una jornada abierta para que la comunidad pudiera disfrutar de música en vivo, gastronomía popular y sorteos.
“Estamos organizando, preparándonos para mañana sábado a partir de las 20 horas en ese espacio que queremos tanto, que es nuestro complejo comunitario, para nuestro primer festival solidario, con el objetivo de recaudar fondos para poder continuar con toda la tarea que venimos realizando desde hace más de 15 años”, expresó Vidal. Recordó que el complejo brinda actividades gratuitas a más de 360 niños y 120 adultos en propuestas culturales, educativas, deportivas y sociales.
Bandas, baile y actividades para toda la familia
El festival contó con una grilla amplia de artistas locales. Vidal precisó que “estaremos arrancando con la primera banda, Mundo Barrio; después seguimos con Cumpa, luego con Groove Amor, y nos va a visitar también Candela Clavel Heis con folclore”. Además, el taller Peñero y la agrupación Bololó Afrosamba le pondrán ritmo y baile en el cierre.
La propuesta incluirá un patio de comidas con precios accesibles, bebidas y sorteos destinados a reconocer a la comunidad que acompaña el proyecto. “Sabemos que la comunidad acompaña estas acciones, así que seguramente vamos a estar disfrutando de una hermosa tarde-noche con cantinas a precios populares, cosas ricas para comer y para tomar”, remarcó Vidal a Elonce.
Desde la organización aclararon que quienes asistieron pueden llevar sillones y mate para pasar la velada al aire libre, en un predio preparado por el equipo de voluntarios. “Hoy todo el equipo está laburando, cocinando y haciendo de todo para que mañana el complejo se vista nuevamente de fiesta”, señaló.
Cómo colaborar con el complejo comunitario
Por tratarse de un evento solidario, se estableció una entrada general de $8.000. Sin embargo, Vidal aclaró que muchas personas decidieron colaborar incluso sin poder asistir. “Estamos recibiendo aportes de gente que dice: ‘Mirá, no puedo ir, pero igual quiero colaborar’. A través de las cuentas que están publicadas en las redes o la cuenta de Mercado Pago complejo.mitre.mp la gente está colaborando también”, explicó.
Además, el complejo recibe donaciones durante todo el año para su merendero, su ropero comunitario, la biblioteca y los espacios de juego. “Es un espacio abierto donde uno pretende que la comunidad se sienta parte del proyecto y colabore desde el lugar y la manera que pueda”, subrayó.
Un año de crecimiento y nuevos desafíos
El referente comunitario hizo un balance del 2025 y destacó la participación sostenida de niños y adultos. “El año ha sido espectacular en cuanto a la vitalidad del complejo”, indicó.
Por primera vez, debieron detener momentáneamente las inscripciones debido a la alta demanda, aunque luego retomaron el registro tras reforzar los equipos de trabajo. También resaltó la continuidad del apoyo escolar, uno de los servicios más requeridos.
Vidal confirmó además que, una vez finalizado el festival, iniciará la organización de la colonia de vacaciones. “El año pasado fueron más de 360 gurises los que pudieron disfrutar de nuestra colonia”, recordó al programa GPS.
Para esta temporada ya trabajan en la puesta a punto de las piletas, recuperadas en 2019 tras años de abandono. También articulan con la Municipalidad de Paraná para ofrecer actividades destinadas a adultos mayores durante enero y febrero.
“Seguimos construyendo comunidad, para que este sea un espacio de contención, pero también de disfrute, de encuentro y de solidaridad”, concluyó Vidal al invitar nuevamente a participar del festival solidario.