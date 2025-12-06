 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Terminó detenido

Robó herramientas de un local céntrico de Paraná y se las vendió a un kiosquero

Un ladrón fue detenido luego de robar herramientas de un local del centro de Paraná y venderlas a un kiosquero de calle Santos Vega.

6 de Diciembre de 2025
Las herramientas robadas por el ladrón
Las herramientas robadas por el ladrón Foto: P.E.R

Un hombre fue detenido este viernes en Paraná, luego del robo herramientas de un comercio ubicado sobre calle San Martín, cerca de Alem. El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando una empleada del local alertó lo sucedido mediante un llamado al 911.

 

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso ingresó al negocio y tomó herramientas que estaban exhibidas para la venta. Tras la rápida huida, personal de la División 911 inició un seguimiento a través del sistema de cámaras de seguridad de la ciudad.

 

Las imágenes permitieron establecer que el individuo se detuvo en un kiosco situado sobre calle Santos Vega. Hasta allí se dirigieron efectivos de Comisaría Sexta, quienes lograron interceptarlo y proceder a su identificación.

En el lugar, los uniformados comprobaron que el hombre había vendido una pinza tipo “pico de loro” al propietario del kiosco. Una vez informado del origen del elemento, el comerciante entregó la herramienta de manera voluntaria.

 

Además, durante la requisa, los policías hallaron entre las prendas del detenido un martillo sin uso, que también habría sido sustraído del comercio minutos antes.

 

Tras comunicar la situación al fiscal de turno, se dispuso la detención del sospechoso y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Temas:

Robo Herramientas Paraná Detenido policiales
