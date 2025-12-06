 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concepción del Uruguay

Chocó contra un auto estacionado y dijo que otra moto se le atravesó en el camino

Un joven de 20 años impactó contra un vehículo detenido luego de que otro rodado se le cruzara repentinamente, según argumentó ante la policía.

6 de Diciembre de 2025
Choque en La Histórica
Choque en La Histórica

Un joven de 20 años impactó contra un vehículo detenido luego de que otro rodado se le cruzara repentinamente, según argumentó ante la policía.

Un accidente de tránsito se registró anoche en avenida Tavella, en Concepción del Uruguay, cuando un joven motociclista perdió el control de su vehículo y terminó colisionando contra un automóvil que se encontraba estacionado. El episodio no dejó lesionados, según confirmaron desde la policía.

 

Personal de la Comisaría Primera fue alertado por el Comando Radioeléctrico y acudió al lugar del siniestro. Allí se entrevistaron con el conductor, un joven de 20 años que se desplazaba en una motocicleta Yamaha azul.

 

La maniobra que provocó la caída

 

De acuerdo con su testimonio, circulaba por la avenida en sentido norte–sur cuando otra motocicleta —de la cual no pudo aportar características— se atravesó inesperadamente en su trayectoria. La maniobra lo obligó a maniobrar bruscamente y perder el equilibrio.

 

A raíz del descontrol, terminó impactando contra un automóvil Chevrolet Agile que estaba estacionado sobre la vía pública. El vehículo pertenece a una mujer de 31 años, quien no se encontraba en el lugar al momento del choque.

 

Personal de emergencias médicas asistió al joven motociclista, aunque no constató lesiones. En tanto, la policía labró las actuaciones correspondientes y registró los daños materiales provocados por el impacto.

 

Temas:

Choque moto Concepción del Uruguay policiales accidentes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso