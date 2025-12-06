Chocó contra un auto estacionado y dijo que otra moto se le atravesó en el camino

Un accidente de tránsito se registró anoche en avenida Tavella, en Concepción del Uruguay, cuando un joven motociclista perdió el control de su vehículo y terminó colisionando contra un automóvil que se encontraba estacionado. El episodio no dejó lesionados, según confirmaron desde la policía.

Personal de la Comisaría Primera fue alertado por el Comando Radioeléctrico y acudió al lugar del siniestro. Allí se entrevistaron con el conductor, un joven de 20 años que se desplazaba en una motocicleta Yamaha azul.

La maniobra que provocó la caída

De acuerdo con su testimonio, circulaba por la avenida en sentido norte–sur cuando otra motocicleta —de la cual no pudo aportar características— se atravesó inesperadamente en su trayectoria. La maniobra lo obligó a maniobrar bruscamente y perder el equilibrio.

A raíz del descontrol, terminó impactando contra un automóvil Chevrolet Agile que estaba estacionado sobre la vía pública. El vehículo pertenece a una mujer de 31 años, quien no se encontraba en el lugar al momento del choque.

Personal de emergencias médicas asistió al joven motociclista, aunque no constató lesiones. En tanto, la policía labró las actuaciones correspondientes y registró los daños materiales provocados por el impacto.