Hay dos detenidos por el robo de cajas fuertes en un edificio de Paraná

La Policía avanza con la investigación por el millonario robo de tres cajas fuertes del departamento de un edificio en calle Malvinas de la ciudad de Paraná.

Según informaron a Elonce, en el marco de la pesquisa por el hecho ocurrido el 4 de diciembre, este viernes se realizaron múltiples allanamientos y registros domiciliarios en distintos barrios de la capital entrerriana.

Los procedimientos fueron llevados adelante por las áreas de Policía Científica, Dirección de Operaciones y Seguridad Pública, Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal, demostrando un trabajo integral y articulado.

Como resultado de las medidas, se logró la detención de dos hombres y el secuestro de un vehículo, además de diversos elementos de gran relevancia para el avance de la investigación, entre ellos teléfonos celulares y dinero en efectivo, pero no sería una suma considerable en relación a lo robado.

Todas las diligencias fueron supervisadas por las Dras. Josefina Caballero y Mercedes Nim, de la Unidad Fiscal de Atención Primaria y de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, respectivamente, y las medidas de allanamientos, detenciones y secuestros, fueron otorgadas por la Jueza de Garantías 1, la Dra Marina Barbagelata.

Los detenidos quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales, a disposición de la Justicia y se continúa con la investigación para identificar a todos los involucrados y recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.

Qué se sabe del millonario robo

La víctima del robo es una mujer de 74 años identificada como D.A., que pertenece a una familia propietaria de una reconocida empresa de la capital entrerriana. Tiempo antes, la mujer había denunciado el robo de las llaves de su vivienda, que habían sido sustraídas del interior de su auto mediante el uso de un inhibidor de alarma. Ese episodio, según los investigadores, fue el punto de partida del plan delictivo.

El auto secuestrado por la policía

El edificio es relativamente nuevo, de alta gama y con un sistema de acceso mediante tarjeta en el frente y llave en la cochera. Los ladrones habrían utilizado las llaves robadas para ingresar por esta última entrada. Se presume que fueron tres hombres quienes subieron directamente al departamento de la víctima.

Una vez en el interior, revolvieron cada habitación en busca de objetos de valor y finalmente se llevaron tres cajas fuertes.

Para los investigadores, los delincuentes contaban con información precisa para poder planificar y concretar el hecho: sabían que ese jueves la víctima iba a ausentarse por varios horas de su domicilio y dieron el golpe con total tranquilidad. Según el periodista Javier Aragón se llevaron 300.000 dólares y 10 millones de pesos.