Fórmula 1: Colapinto finalizó 19° en la última práctica de Abu Dhabi

En la gran sorpresa del día en Yas Marina, George Russell (Mercedes) se quedó con el mejor tiempo de la tercera práctica libre del Gran Premio de Abu Dhabi. Su registro lo posiciona como un aspirante a pelear por un lugar destacado en la clasificación que se disputará en pocas horas.

Lando Norris (McLaren), líder del campeonato, terminó en la segunda posición, mientras que Max Verstappen (Red Bull) completó el podio de la sesión con el tercer mejor tiempo. La tanda dejó en evidencia la competitividad de los equipos de punta y anticipa una clasificación ajustada y emocionante. Mientras que el argentino Franco Colopinto ocupó el 19° lugar.

Colapinto estuvo lejos de concretar una buena marca, donde los entrenamientos fueron liderados por George Russell con 1:23.334 por delante de Lando Norris y Max Verstappen. En cuarto lugar se metió Fernando Alonso y en quinto quedó Oscar Piastri.

La serie de clasificación de la a última carrera del año se correrá desde las 11 de la mañana hora de nuestro país y podrá seguirse por Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica).

Colapinto y Alpine siguen con dificultades en Abu Dhabi

La jornada en Yas Marina volvió a mostrar un Alpine con problemas de rendimiento. Franco Colapinto finalizó 19° en la sesión de entrenamientos, registrando un tiempo de 1:24.501, apenas 0.429 segundos detrás de su compañero Pierre Gasly, quien marcó 18° con 1:24.072.

Gasly logró superar a Lewis Hamilton, que sufrió un accidente a mitad de la práctica, y a Yuki Tsunoda, que no pudo completar su intento final debido a un choque en los pits. A pesar de la leve ventaja sobre Colapinto, el francés tampoco logró meterse en los primeros puestos de la tabla, reflejando las limitaciones del A525 en un circuito que exige ritmo y consistencia.

El aspecto que más preocupa a Alpine es la escasa mejora de Colapinto respecto a los entrenamientos anteriores. En la FP1 había marcado 1:24.855, y en la FP2 1:24.771, por lo que el avance en la última sesión fue mínimo. Esta falta de progreso podría complicar las posibilidades del argentino de acercarse a la zona de puntos en la carrera de cierre de temporada.

Donde sobre el final de la FP3 George Russell sorprendió y fue el más veloz de la tanda con 1:23.334, apenas por delante (0.004) de Lando Norris. El principal candidato al título giró en 1:23.338 y superó a Max Verstappen (3° con 1:23.458) y a Oscar Piastri (5° con 1:23.593).