Finalizaron trabajos en centro de distribución Parque del Lago: cuándo se restablece el suministro de agua

Personal municipal retomó los últimos trabajos planificados en el centro de distribución Parque del Lago y en el transcurso de la jornada se irá restableciendo el suministro en el área afectada. 

6 de Diciembre de 2025
Personal municipal retomó los últimos trabajos planificados en el centro de distribución Parque del Lago y en el transcurso de la jornada se irá restableciendo el suministro en el área afectada. 

Durante la mañana de este sábado tuvieron continuidad los trabajos en el interior del predio ubicado en el barrio Gazzano de Paraná, para completar la reparación de uno de los conductos de salida del suministro, para la distribución de agua por la red pública.

 

Se trata del caño que por sistema de bombeo, abastece un sector de la zona sudeste de la ciudad.

 

En la jornada del viernes se había completado la primera etapa de las intervenciones, y en horas de la tarde se resolvió reanudar la operatividad del sistema, para restablecer el servicio en los hogares afectados.

En tanto que hoy sábado, desde las primeras horas de esta mañana, personal municipal retomó los últimos trabajos planificados en el centro de distribución Parque del Lago.

A lo largo de esta mañana y de la tarde se irá restableciendo la normal prestación del servicio, en el área situada entre avenida Almafuerte, calles Artigas, Salvador Caputo hasta Lisandro de la Torre, y zonas aledañas.

 

En ese sector pudieron registrarse casos de baja presión, durante el desarrollo de los trabajos.

Vale recordar que estás intervenciones encaradas desde ayer no habían afectado el servicio, en el área atendida por sistema de gravedad desde ese centro de distribución, que comprende el área entre las avenidas Pedro Zanni, Almafuerte, Jorge Newbery y calle Antonio Salellas.

Temas:

agua centro distribución Parque del Lago Paraná
