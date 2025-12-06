ANSES confirmó aumento en la Asignación por Adopción: superará los $426.000

La prestación por adopción alcanza un nuevo máximo histórico a partir de diciembre de 2025, beneficiando a trabajadores, monotributistas y más.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una importante actualización para la Asignación por Adopción, que desde diciembre de 2025 alcanza un monto histórico de $426.877. Esta suba, en línea con la Ley de Movilidad, implica un beneficio significativo para las familias que hayan adoptado un niño y estén dentro de los requisitos establecidos por el organismo. La nueva cifra representa el máximo histórico para este tipo de prestación y está diseñada para brindar apoyo económico a quienes atraviesan el proceso de adopción.
La Asignación por Adopción está destinada a un amplio grupo de titulares, incluyendo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, autónomos y aquellos que reciben otras prestaciones del sistema de seguridad social. Entre los beneficiarios se encuentran no solo quienes están en el sistema SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares), sino también personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, aquellos que perciben la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra, y quienes reciben prestaciones por parte de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), entre otros.
¿Quiénes pueden tramitar el pago único de la Asignación por Adopción?
El trámite para solicitar la Asignación por Adopción está abierto a una variedad de grupos de beneficiarios. A continuación, quienes pueden gestionarlo:
Trabajadores en relación de dependencia (dentro del sistema SUAF).
Monotributistas y trabajadores autónomos.
Personas que reciban la prestación por desempleo.
Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.
Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
Personas que estén cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Este pago único se puede gestionar tras la adopción legal, con un plazo específico para su solicitud. Es importante tener en cuenta que la solicitud debe realizarse dentro de los 2 meses y hasta 2 años posteriores a la fecha de la sentencia de adopción. Además, se deben cumplir ciertos requisitos de ingresos, ya que los mismos no deben superar los límites establecidos por ANSES en el momento de la sentencia judicial.
¿Cómo y cuándo cobrar la Asignación por Adopción?
El monto actualizado de la Asignación por Adopción es de $426.877 para aquellas familias cuya adopción se formalice judicialmente en el mes de diciembre de 2025. Es fundamental que los beneficiarios tengan en cuenta que el monto a cobrar es el que está vigente en el mes en el que se dicta la sentencia de adopción. Es decir, si la adopción se formaliza en el mes de diciembre de 2025, será el nuevo monto de $426.877 el que se liquidará.
ANSES también recuerda a los beneficiarios que el proceso de tramitación debe hacerse dentro de los plazos establecidos y bajo las condiciones de ingresos vigentes al momento de la sentencia de adopción. Esta prestación busca apoyar económicamente a las familias que atraviesan el proceso legal de adopción, brindándoles un respaldo durante un momento tan importante de sus vidas. (Con información de El Cronista)