Emilia Mernes, la artista más escuchada a nivel nacional en Spotify Wrapped 2025

Emilia Mernes lidera el ranking de las artistas argentinas más reproducidas, seguida por María Becerra y Tini Stoessel. Spotify Wrapped 2025 revela las preferencias de los argentinos.
El esperado resumen anual de Spotify, Spotify Wrapped 2025, ha revelado quiénes fueron las artistas más escuchadas por los usuarios argentinos a lo largo del año. En esta edición, Emilia Mernes se coronó como la artista más escuchada a nivel nacional, liderando el ranking de las artistas argentinas más reproducidas en la plataforma. El 2025 fue un año marcado por el auge del pop y la música urbana, géneros que dominaron las listas y se posicionaron en el centro de las preferencias de los oyentes, tanto en Argentina como en el resto del mundo.
Además de Emilia Mernes, otras grandes artistas argentinas se mantuvieron en los primeros puestos del ranking. María Becerra, una de las figuras más destacadas de la música urbana, y Tini Stoessel, con su inconfundible estilo pop, completaron el podio. La competencia fue cerrada, ya que el Top 10 de las artistas argentinas más escuchadas también incluyó a Nicki Nicole, Eugenia Quevedo, Cazzu, Lali, Ángela Leiva, La Joaqui y Karina, ‘La Princesita’, quienes también tuvieron un gran impacto durante todo el año, mostrando el talento diverso y vibrante de las mujeres en la escena musical nacional.
El impacto de Emilia Mernes y las preferencias del público argentino
Emilia Mernes, quien ha logrado consolidarse como una de las artistas más relevantes del pop en Argentina, se destacó por su constante crecimiento y evolución musical durante 2025. Su presencia en redes sociales, sus colaboraciones exitosas y sus lanzamientos en solitario fueron clave para alcanzar el primer puesto en el ranking de Spotify. De esta manera, Mernes no solo reafirmó su lugar en la cima del pop nacional, sino que también consolidó su carrera internacionalmente, sumando seguidores en otros países de habla hispana.
El éxito de María Becerra y Tini Stoessel también refleja cómo las artistas argentinas han logrado conquistar el público tanto nacional como internacional. María Becerra, con su estilo único de trap y reggaetón, continúa su imparable ascenso, mientras que Tini Stoessel mantiene su reinado como la reina del pop juvenil. Ambas artistas han logrado no solo mantener a sus seguidores, sino también atraer a nuevas audiencias con cada lanzamiento.
Spotify Wrapped 2025: las canciones y los géneros más populares
El informe Spotify Wrapped 2025 no solo revela los artistas más escuchados, sino que también ofrece un panorama de las preferencias musicales de los argentinos. En este contexto, géneros como el pop, la música urbana, el trap y el reggaetón dominaron las listas de reproducción durante todo el año. Además, el informe resalta cómo la música argentina sigue marcando tendencias tanto a nivel local como internacional, con las artistas mencionadas en el ranking jugando un papel clave en la difusión de la música nacional.
El resumen anual también permite a los usuarios ver sus hábitos de escucha, destacando las canciones más reproducidas y el tiempo dedicado a disfrutar de la música en la plataforma. Este fenómeno, que se ha convertido en una tradición cada diciembre, sigue siendo una de las principales herramientas para conocer las tendencias de la industria musical. Y en este 2025, las artistas argentinas dominaron las preferencias, confirmando su lugar destacado en la escena global.