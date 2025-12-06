Se define el TC: Agustín Canapino buscará este domingo su quinto título  

Agustín Canapino va por su quinto título en el Turismo Carretera. El piloto de Camaro le saca una ventaja de 57,5 puntos a su escolta, que es Santiago Mangoni.
Agustín Canapino (Camaro) irá en busca de su quinto título en el Turismo Carretera este domingo, cuando se lleve a cabo la última fecha en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata.
El piloto de Camaro llega a esta última fecha de la temporada con una muy buena ventaja de 57,5 puntos sobre su escolta, que es Santiago Mangoni (Camaro). Esto se debe principalmente a la solidez que demostró en el tramo final del año, ya que se quedó con el triunfo en cinco de las últimas siete fechas.
El Autódromo Roberto José Mouras, donde será la definición del campeonato de Turismo Carretera y que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, tiene una extensión de 4,265 kilómetros y fue inaugurado en el 20 de octubre de 1996.
Qué necesita Canapino para ser campeón de Turismo Carretera
Debido a la gran diferencia que tiene con respecto a sus perseguidores, que son Mangoni, Matías Rossi (Toyota) y Marcos Landa (Camaro), Canapino podría quedarse con la “Copa de Oro” en alguna de las series previas a la carrera final, ya que sus oponentes están obligados a ganar absolutamente todo para seguir con chances matemáticas.
Los títulos anteriores de Canapino
El primer título de Canapino en el Turismo Carretera llegó en el 2010, cuando se coronó con solo 20 años a bordo de un Chevy.
El arrecifeño consiguió sus otros tres títulos en la categoría, en 2017, 2018 y 2019.
En caso de coronarse este domingo, Canapino conseguirá su quinto título que le permitirá despegarse de Óscar Gálvez, Dante Emiliozzi, Héctor Gradassi y Roberto Mouras para ubicarse en soledad como el cuarto mayor ganador de la historia del Turismo Carretera, solo por debajo de Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6).
El cronograma del domingo para el Turismo Carretera en La Plata
Primera serie a las 10:10 (5 vueltas)
Segunda serie a las 10:35 (5 vueltas)
Tercera serie a las 11 (5 vueltas)
Final a las 14 (25 vueltas o 50 minutos)
Primera tanda de entrenamientos
Con el Chevrolet Camaro que le asiste el equipo Canning Motorsport, el piloto de Arrecifes, Agustín Canapino se quedó con el mejor registro en la primera tanda de entrenamientos que el TC completó este mediodía por la última fecha del campeonato.
Con un tiempo de 1:23.849, el titan de Arrecifes se quedo con el 1er entrenamiento, un registro que está 0.125 por debajo del récord del circuito, establecido por el propio Canapino el 30 de noviembre de 2024. “Josito” Di Palma (Camaro) completó el “2” de los pilotos arrecifeños de Chevrolet al quedar a 0s075 del líder de la Copa de Oro.
Ignacio Faín (Torino NG) se ubicó 3º a 0.117, por delante del mejor de los 3 rivales de Canapino en la lucha por el título: Marcos Landa (Camaro), que fue 4º a 0.134.
Agustín Martínez (Mustang) cerró el grupo de los 5 más rápidos (a 0.483) y se erigió en el mejor piloto de Ford. Matías Rossi (Camry NG), el otro piloto del Pradecon Racing que tiene posibilidades matemáticas de ser campeón, se quedó con el 9º mejor tiempo, a 0.651, mientras que Santiago Mangoni (Camaro), el escolta de Canapino en la Copa de Oro, fue el más relegados de los aspirantes al cetro, con el 28º puesto a 1.211.