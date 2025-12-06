Facultades de medicina podrán entregar las matrículas junto con el título de grado

El Ministerio de Salud de la Nación firmó un convenio para que las facultades de medicina puedan entregar las matrículas junto con el título de grado.
El Ministerio de Salud de la Nación firmó un convenio para que las facultades de medicina puedan entregar las matrículas junto con el título de grado.
La iniciativa busca fortalecer la articulación entre el sistema universitario y el sistema de salud en todo el país. Se espera que también permita simplificar trámites, reducir cargas burocráticas y facilitar el ejercicio profesional. El objetivo es avanzar en breve con el resto de las carreras cuyas matrículas son emitidas por el Ministerio.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el presidente de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (A.FA.CI.ME.R.A), Ricardo Znaidak, firmaron un convenio de trabajo conjunto para lograr que los profesionales de la salud reciban su matrícula nacional junto al título de grado. El objetivo del acuerdo es simplificar los procesos administrativos y reducir las cargas burocráticas a fin de acompañar y facilitar la labor de los profesionales de la salud.
En ese marco, el acuerdo establece la conformación de una mesa de trabajo conjunto para analizar los distintos procedimientos vigentes e impulsar los cambios necesarios que permitan que las facultades y escuelas de salud que integran la A.FA.CI.ME.R.A puedan tramitar la matrícula nacional en el Registro Único de Profesionales de la Salud (R.U.P.S.). Para ello, deberán cumplir y presentar todos los requisitos exigidos por las Resoluciones Ministeriales 3320/2024 y 4827/2024 y por aquellas que en el futuro establezca el Ministerio respecto del proceso de matriculación.
Por otro lado, el convenio establece que ambas partes también deberán reunirse para evaluar la participación universitaria en la conformación de los programas de formación de las especialidades reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Cabe recordar que actualmente existen mesas de trabajo entre el Ministerio y la Asociación vinculadas al proceso de certificación de especialidades que la cartera sanitaria viene llevando adelante.
A lo largo de sus más de 60 años de historia, A.F.A.C.I.M.E.R.A ha participado activamente en el fortalecimiento de la calidad educativa, la investigación en educación médica y la capacitación continua del cuerpo docente. Actualmente, la asociación representa a más de 30 facultades en todo el país, consolidándose como un referente clave en el desarrollo de la educación médica nacional.
La firma de este convenio se enmarca en la modernización del sistema de matriculación que viene impulsando el Ministerio de Salud de la Nación. Entre las acciones ya implementadas se destaca la creación de la matrícula digital sin vencimiento, que se gestiona de manera gratuita a través de la app Mi Argentina y que es requisito suficiente para trabajar en hospitales e instituciones nacionales. Con estas medidas, el Gobierno avanza en la eliminación de burocracia, reduce costos y consolida un sistema más eficiente, transparente y centrado en las necesidades reales de los profesionales de la salud. El objetivo de la cartera sanitaria nacional es avanzar en la firma convenios similares con el resto de las facultades de carreras cuyas matrículas son emitidas por el Ministerio de Salud.