El Club Paracao tuvo su Fiesta Anual del Deporte y presentó el logo de cara a los 80 años

La entidad deportiva destacó la actuación de los deportivas que defendieron los colores de la institución a lo largo del año y presentaron el logo de cara su 80º aniversario.
El Club Paracao de la ciudad de Paraná, celebró este viernes por la noche su Fiesta Anual del Deporte, donde fueron premiados más de 300 jóvenes, tanto de manera individual como grupal, que defienden los colores de la institución.
En el evento fueron destacados representantes de 25 disciplinas deportivas que tuvieron actuaciones destacadas a lo largo del año.
Néstor Ferruti y Claudio Albornoz, de la comisión directiva, destacaron la expansión que ha tenido la entidad deportiva en los últimos años, “tanto a nivel de infraestructura como en lo que respecta a la masa societaria. Gracias a Dios, la cantidad de socios ha aumentado muchísimo”.
“Es muy positivo todo lo que se está haciendo. Aparte de las disciplinas más importantes como vóley, básquet, tenis, y caminata, aqua aerobic, newcom, folclore, estiramiento y ahora también tenemos estiramiento para gente mayor, que ha sido muy bien recibido”, dijo Albornoz.
Con respecto a las proyecciones del club, ambos referentes de Paracao hicieron hincapié en la importancia del aniversario número 80 del club, que se cumplirá el 25 de agosto de 2026. De hecho, durante la Fiesta de este viernes por la noche, se presentó el logo que representará al club para renovar su imagen institucional.