Paraná Frente al Patito Sirirí

Paraná respira el espíritu navideño: finalizó el armado del arbolito con luces recicladas

6 de Diciembre de 2025
Finalizó el armado del arbolito de Navidad
Finalizó el armado del arbolito de Navidad Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Personal de alumbrado público culminó el montaje del arbolito de Navidad, cerca de la letras corpóreas, frente al Patito Sirirí. Se complementa con el paseo navideño en la plaza de las Colectividades.  

El personal de alumbrado público de la municipalidad de Paraná finalizó este sábado el armado del arbolito de Navidad, cerca de las letras corpóreas de la ciudad, luego de tres días de tareas que incluyeron una renovación completa de la iluminación en la zona del patito Sirirí.

 

El director general de Alumbrado Público, Jorge Villaroel explicó a Elonce que los trabajos comenzaron el jueves y se extendieron hasta este sábado para llegar a tiempo a la inauguración prevista para el lunes 8 de diciembre.

En cuanto al arbolito, precisó que el equipo utilizó materiales reciclados para su construcción. “Hicimos un reciclaje de unas luces que eran de semáforo, son LED también en distintos colores y aprovechamos para poder armar este lindo arbolito”, describió. La estructura mide entre 8,5 y 9 metros de altura y cuenta con “alrededor de unas 40 o 45 luces”, además de guirnaldas y ornamentación LED.

Finalizaron el montaje del arbolito de Navidad en la costanera de Paraná

Paseo navideño y ambientación

El trabajo no se limitó al arbolito principal. El encargado explicó que también acondicionaron el paseo navideño ubicado en la parte baja de la plaza. “Adornamos un par de figuras, regalos, bochas navideñas; hay dos arcadas principales de ingreso”, detalló. La zona incluirá también un patio gastronómico para acompañar la propuesta festiva.

 

Para destacar el entorno del puerto, se utilizaron luces de distintos colores. “Ambientamos con unas luces verdes para iluminar lo que es la rotonda de la plaza”, indicó Villarroel, quien anticipó que durante la noche se evaluaría el impacto visual de la instalación.

Pedido de cuidado y medidas de seguridad

El responsable de alumbrado público pidió a los vecinos colaborar con el mantenimiento del espacio. “Lo principal es que cuiden, porque lamentablemente hemos tenido en estos últimos tiempos mucho robo de cable y luminarias”, señaló. Además, advirtió que se sumaron medidas de vigilancia: “Tenemos, gracias a Dios, una cámara 911 y dos cámaras municipales”. Elonce.com

 

 

Temas:

arbolito Navidad Paraná costanera paseo navideño
