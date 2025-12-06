Buscan a un joven que está desaparecido en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná pidió a la comunidad aportar datos que permitan localizar a Ángel Ezequiel Warlet, visto por última vez el 28 de noviembre.
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó la colaboración de la población para dar con el paradero de Ángel Ezequiel Warlet, de 27 años, desaparecido desde el viernes 28 de noviembre pasado. Según se informó, el joven se retiró de su domicilio ubicado en barrio El Pozo, jurisdicción de comisaría Sexta, y desde entonces no regresó ni se comunicó con su familia.
De acuerdo a la descripción oficial, Warlet vestía una musculosa roja con inscripción en color negro y el número 22 en la parte trasera. Llevaba además un pantalón playero, ojotas negras y una visera roja con inscripción de la marca Nike en color negro.
Las autoridades indicaron que el joven posee tatuajes que pueden facilitar su identificación. Uno se encuentra en la zona del pecho y lleva la palabra “Esperanza”. El otro está ubicado en el antebrazo izquierdo, con la figura similar a un gato que se extiende hasta la mano.
La Fiscalía solicitó que cualquier dato sobre su paradero sea comunicado de inmediato a la Línea de emergencias 911 o Comisaría Sexta de Paraná, teléfono 0343 420-6208.